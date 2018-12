Äntligen blev det hennes tur. När rösterna var räknade var det Louise Sjöström från Munkfors som kammade hem titeln Värmlands Lucia.

– Jag har alltid varit den ständigt sjungande tärnan.

Nervositeten slog till ordentligt inför avslöjandet av vem av de fem kandidaterna som fått flest röster. Det var en chockad Louise Sjöström som fick ta emot buketten.

– Det känns jättebra. Jag hade inställt mig på att det inte skulle bli jag för att jag inte skulle bli besviken. Så det känns ju jättekul, säger hon och berättar att trots att hon aldrig varit lucia tidigare, var det inte det viktigaste.

– Det är väl inte den största delen, utan det är att få vara med i luciatåget, upplevelsen i sig och sången. Sen kan jag ju inte sticka under stol med att jag ville bli lucia. Jag kände att jag kunde få pröva på den där kronan innan det blir för sent.

I år röstade betydligt fler än förra året och totalt kom 1 123 röster in, lite mer än en tredjedel av dem gick till Louise Sjöström. Hon tror att hon vann tack vare hemkommunen.

– Är man munkforsing så stöttar man varandra ganska bra på hemorten. Jag tror att det är väldigt mycket därför. Jag är så tacksam för alla som har röstat, säger hon.

Ser fram emot konsertNu väntar kröningen på Soltorget på söndag och fortfarande återstår flera repetitioner med Söt Likör innan det är dags för de två luciakonserterna i Domkyrkan den 12 december och ett gäng luciatåg under luciadagen.

– Jag ser mest fram emot konserten i Domkyrkan. Just att stå där och se allt för det är säkert jättefint. Det känns speciellt, säger hon.

Men luciarepetitionerna är inte nog för Louise Sjöström som har flera järn i musikelden just nu.

– Jag har mycket låttexter i huvudet. Jag är med i en julshow i Munkfors också och vi har premiär på fredag. Så det är dubbla repetitioner.

Men när showerna avklarade och lucialjusen utblåsta så väntar i alla fall lite välbehövd julledighet.

– Då åker jag till Sälen med min sambo och hela familjen, men nu är jag redo för att ha ett högt tempo nu ett tag.

Hur ska du fira det här?

– Min sambo kanske lagar lite god mat åt mig, säger den glada munkforsingen.