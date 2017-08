Sommaren börjar närma sig sitt slut även om jag själv inte proklamerar den som över förrän efter Finnkampen varje år. Då börjar kylan kännas i luften och vi friidrottare tar ett välförtjänt träningsuppehåll i några veckor.

Det är med vemod jag möter slutet av sommaren varje år, men också med hopp om nystarter och frisk höstluft. Vemodet kommer nog ur det faktum att jag behöver solen och dess strålar inför vad som komma skall. Den mörkaste tiden på året är snart här, och jag måste ladda upp med något. Solen är den bästa medicinen mot det svårmod en del av oss fylls av när skuggorna blir längre och dagarna kortare.

Hösten i sig är vacker och härlig, och jag längtar lika mycket efter den som efter vår och vinter. Under hösten är det äntligen okej att stanna inne varje dag utan att få dåligt samvete för att Netflix lockar mer än att vara ute. Hösten är ju erkänt den bästa tiden för att mysa med tända ljus, en bok och en kopp kaffe. Men hösten är lång, det måste jag medge. Den har verkat extra lång de senaste åren då snö och kyla inte riktigt infunnit sig här kring Karlstad.

Med sommarens adjö kommer också tankar kring vad jag nu har att se fram emot. Vad ska jag nu hålla fast vid eller längta till? Vetskapen om att sommaren kommer om nio månader igen? Eller att det kommer en jul som ett välkommet avbrott? Fast dit är det en evighet. Ibland känns det som att vi svenskar lever för sommaren och att det är den enda tiden vi verkligen lever upp. Det är ju inte vettigt eftersom det kanske inte ens blir någon sommar. De år sommaren blir ett blött fiasko verkar det som att vi nästan går under. Det är fullt förståeligt, men samtidigt sorgligt. Sommaren kan inte vara vårt allt.

Vi nordbor är allt ena hårdingar som klarar av allt mörker. Det är lätt att bli nedstämd när solen så sällan tittar fram. Sommaren är något vi håller kärt eftersom den är så kort, men den får inte bli anledningen till att vi finns till. Vi borde leva upp även under hösten och vintern. Ses oftare, fira mer och se det som är vackert just nu. Det är det som kan skapa solsken inom oss. Ger oss sådant att leva på. Solen kommer så småningom, sommaren också. Se då till att vara redo för den efter ett år fyllt av liv, då tror jag att sommaren blir ännu bättre.

Jag är redo för hårda träningspass ute i skogen, glödande färger på träden och en varmare jacka. Och jag ser fram emot kyliga promenader, höstregn och kvällar framför TV:n. Jag tror det är viktigt att vi kommer ihåg att allt har sin egen charm. Men först ska augusti ta slut och finnarna krigas ner i en av världens äldsta landskamper.

Inlagd av