Hyckleriet inom socialdemokratin firar ständigt nya triumfer. Samtidigt som statsminister Löfven åker runt i landet och besöker mindre orter, ofta iklädd hård hatt och skyddskläder för att informera sig om tillståndet i landsorten, lägger hans finansminister fram det ena tillväxt- och landsbygdsfientliga skatteförslaget efter det andra. Hela Sverige ska leva heter det i sossarnas paroller medan verkligheten är en helt annan. Här följer en provkarta på skadliga skatter som man vill tillfoga näringslivet och landsbygden.

Lastbilsskatt: Vägslitagekommitten vill fördyra alla tyngre transporter med nästan tio procent. Kostnaden kommer naturligtvis att hamna hos konsumenten, som får betala mer eller köpa en produkt som importerats till ett lägre pris och med lägre klimatnytta. I slutet av februari drogs förslaget tillbaka men regeringen har lovat återkomma med en differentierad skatt. Skatten lägger en våt filt över företagsamheten. Investeringar får vänta kilometerskatten på lastbilstrafiken kommer att innebära ett hårt slag för åkerinäringen.

Drivmedelsskatt: Vid årsskiftet infördes en ny indexeringsmodell för att räkna upp skatten på bensin och diesel. Den får till effekt att drivmedelsskatten kan höjas med nästan 50 procent på tio år. Priset kan komma att hamna runt 20 kronor per liter drivmedel. Det innebär ett dråpslag inte minst för landsbygden. Enligt en Skop-undersökning gjord av Bil Sweden skulle nästan varannan svensk ha mycket svårt att bo kvar i sin nuvarande bostad utan tillgång till bil. Genom indexeringsmodellen kommer skatteuttaget att räknas upp årligen med KPI plus två procentenheter utan att riksdagen behöver ta nya beslut i frågan.

Höjda fordonsskatter: Regeringens förslag till nya fordonsskatter ger dramatiska effekter på dagens storsäljande modeller. För Volkswagens populära modell Golf med bensinmotorn 1,4 TSI betyder det att den årliga skatten de första åren ökar från dagens 514 kronor till 2 131 kronor. Väljer man bensinversionen Volvo XC 60 TS väntar den verkliga skattesmällen från dagens 1 592 kronor till 6 525 kronor – en uppgång med 310 procent. Volvo V90 och XC 60 TS svarar samtidigt för drygt 70 procent av Volvos totala försäljning.

”Bilismen har blivit en kassako för staten, men det är bekvämare att motivera skattehöjningar med miljöargument”, säger Skattebetalarnas VD Christian Ekström. Bakom miljöargumenten spåras även eftergifter till Miljöpartiet; ett parti som håller på att regera ihjäl sig och som jobbar hårt på sin egen undergång.

Flygskatt: En statlig utredning föreslår att en flygskatt på upp till 430 kronor per flygresa ska införas 2018. Den har mött svidande kritik från många remissinstanser och innebär ännu ett hårt slag mot landsbygden. ”Flygskatten leder inte heller till en faktisk minskning av utsläppen”, säger Anna Wilson på organisationen Svenskt Flyg. En flygskatt har inte majoritet i riksdagen, men regeringen kan smyga igenom skatten genom att baka in den i höstbudgeten.

Höjd gräns för statlig skatt: Nyligen kom en uppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet om höjd gräns för statlig skatt. Ytterligare 80 000 svenskar kvalificerar sig för statlig inkomstskatt nästa år. Det ska inbringa 2,7 miljarder till statskassan. Det innebär att barnmorskor, poliser med flera som vi så väl behöver fler av nu kommer att räknas som höginkomsttagare.

Entreprenörskatt: Nya skatteregler för dem som driver mindre företag kan slå hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Utredningen föreslår att skattesatsen höjs från 20 till 25 procent. Tillsammans med andra ändringar är det totalt en skärpning av skatten med nästan fem miljarder per år. 150 000 företagare får en skattehöjning. 75 000 av dem får en höjning med minst 10 000 kronor per år och 11 000 får en höjning på 100000 kronor eller mer per år.

Skatt är inget frivilligt system utan ett tvångsinstrument som måste upplevas som legitimt. ”Hälften kvar” löd mottot när det svenska skattesystemet reformerades på 1990-talet. Nu tycks idealet alldeles bortglömt. Mer än någonsin behövs en ny skattereform. Mer än någonsin behövs en ny regering.

