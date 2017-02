Foto: FRIDA JANSSON HÖGBERG

Under veckan stod det klart att Nya Wermlands-tidningen köper Värmland Folkblad drift AB där Karlstads-Tidningen ingår. De nya ägarna säger att de har som ambition att fortsätta ge ut Karlstads-Tidningen.

Från och med den 1 mars tar Nya Wermlands-tidningen över som ägare av Karlstads-Tidningen och Värmlands Folkblads redaktioner. Nyheten om att NWT köper tidningarna kom som en chock för de flesta inblandade under måndagen och enligt Sten Fransson, ordförande i VF:s styrelse var försäljningen oundviklig.

– Om vi inte fått en samarbetspartner så skulle vi vara tvungna att lägga ner VF inom två till tre år på grund av ekonomin, säger han. Liberal press äger nio procent av KT och de har inte haft något emot försäljningen enligt Sten Fransson.

Karlstads-Tidningen har genom åren gått igenom både upp- och nedgångar i upplagan och har liksom VF varit beroende av presstöd.

– Vi kämpar med upplagan på KT och det är en ständig kamp. Tidningen har spetsats till på senare tid, den är bra för folk att läsa även utanför Karlstad och finns det en ekonomi är det inga problem att fortsätta, säger Sten Fransson.

Ska fortsätta ge ut KT

Victoria Svanberg är styrelseledamot i NWT AB och hon menar att man har som intention att fortsätta ge ut Karlstads-Tidningen.

– Vi ska fortsätta ge ut tidningen precis som idag, säger hon.

Hon menar också att det redaktionella arbetet ska fortsätta på samma sätt som i dagsläget både på KT:s och VF:s redaktioner.

– Det redaktionella arbetet fortsätter på samma sätt som idag men inom annonsmarknaden kommer vi att samarbeta. Tidningarna kommer att fortsätta vara självständiga med egna ansvariga utgivare, säger hon.

Marknaden avgör köp

Varför NWT valt att köpa VF drift AB menar hon har att göra med utvecklingen de senaste åren.

– Vi gör den här affären på grund av hur marknaden ser ut. Vi konkurrerar idag med amerikanska jättar som Facebook och Google på den lokala marknaden och det hade vi inte kunnat drömma om för några år sedan, säger hon.

Trots att beslutet om köpet kom som en stor överraskning för de flesta har planerna funnits länge.

– Det har diskuterats under många år men det har alltid fallit på att man då har haft planer på att slå ihop redaktionerna. Jag önskar att NWT, VF och Karlstads-Tidningens läsare fortsätter att prenumerera och att annonsörerna fortsätter annonsera det är det bästa sättet att säkra lokaljournalistiken, den journalistiska mångfalden och den aktiva politiska debatten framöver. Det är läsarna som är vinnarna, säger Victoria Svanberg.

Orolig redaktion

Anna Tjäder är chefredaktör på Karlstads-Tidningen och hon menar att affären skapat oro på redaktionen.

– Vi, liksom alla andra här i VF-huset, är såklart oroliga för vad det här innebär. Både för Karlstads-Tidningens framtid och för personalen på både KT och VF, säger hon.

Karlstads-Tidningens redaktion består idag av tre personer och exakt hur köpet påverkar redaktionen är oklart. Sedan 2002 har KT och VF delat lokaler på Wåxnäs men i och med affären kommer båda redaktionerna så småningom flytta in i NWT:s lokaler.

– KT har under många år arbetat i samma lokaler som VF och det har fungerat väldigt bra, men vi konkurrerar inte med VF eller NWT på samma sätt eftersom vi kommer ut en dag i veckan och inte har någon webbupplaga. Men utvecklingen där vi nu inte längre har två konkurrerande dagstidningar i Värmland är både ledsam och oroväckande ur ett demokratiskt perspektiv, säger Anna Tjäder.

Vad NWT betalade för att köpa VF-koncernen är i nuläget inte känt, men VF har cirka 39 miljoner i eget kapital. Värmlands Folkblad skulle ha fyllt hundra år nästa år och var den sista självständiga andratidningen i landet. I och med det är det en epok som går i graven. Redan nu är det klart att VF:s tryckeri kommer att läggas ner och säljavdelningen förs in i NWT. Dessutom ska redigeringen av tidningarna samordnas.

Kan bli övertaliga

Redan nu har det flaggats för viss övertalighet hos personalen på redaktionen och känslorna är blandade enligt Simon Strinnholm som är journalistklubbens ordförande.

– Inledningsvis var den dominerande känslan chock. Vi i facket kände inte till det här förrän en timme innan alla andra, så det är klart det är chockartat. Nu pendlar det lite mellan ilska och apati.

Att det är just NWT som köper VF menar han gör lite extra ont.

– Initialt svider det mer att det är just NWT som köpt oss, vi har pratat om att det kanske skulle ha känts bättre om till exempel Mittmedia gått in. Så småningom kommer vi kunna kämpa vidare på samma sätt men inte nu. När vi är inkörda i det nya och allt ligger på plats kommer vi kämpa. Vi är en väldigt bra redaktion och det kommer vi vilja bevisa även då, de har ju inte köpt några sopor.

Vad gäller KT:s redaktion är det oklart vad förändringen kommer att innebära.

– Vi vet ju ingenting om den framtida omfattningen på redaktionen. Vi vet att de vill fortsätta driva KT precis som de vill fortsätta driva VF, men hur stor redaktion som behövs vet vi inte. Redigeringen som idag görs på KT kommer säkert tas över och samordnas så det är klart att det finns risk för övertalighet då.

Fackliga förhandlingar

Den 1 mars inleds de fackliga förhandlingarna som beräknas vara färdiga den sista mars.

– Om en månad tror jag att vi kommer att ha en ganska klar bild av våra nya ägares planer, men just nu är vi väldigt många som inte vet någonting, säger Simon Strinnholm.

