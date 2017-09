Under fredagskvällen får The Bull Bar besök av duon Mark & Porko, som egentligen heter Marcus Sturewall och Per Mörner. De kommer att backas av sex stycken musiker.

Marcus Sturewall från Karlstad har tidigare varit keyboardist i bandet Bara på låtsas. Nu läggs krutet på humorgruppen Mark & Porko som han startade med Per under 2013.

