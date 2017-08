Hör du till dem som följde serien Rötter i början på 1980-talet? Och sedan läste Alex Haleys bok med samma namn? Jag är en av dem. Gambiern Kunta Kinte som rövades bort av slavhandlare och hans öde som slav i USA följdes av många TV-tittare. Nu har jag läst ghanesiska Yaa Gyasis bok Vända hem med samma förtjusning. Underligt egentligen för det är ingen munter läsning.

Men så välskriven! Gyasi går tillbaka till 1700-talet när britterna byggde sin första fästning vid Cape Coast och började handla med slavar. Slaveriet var inte någon ny företeelse. Krigsfångar som överlevde klankrigen togs till slavar av segrarna men britterna kunde erbjuda gods och pengar som utbyte och det gjorde att handeln fick ett helt nytt förlopp. I berättelsen får vi följa två systrar och deras ättlingar ända till våra dagar och se att deras liv utvecklas på helt olika sätt. Gyasi skonar inte läsaren från de orättvisor och grymheter som drabbar hennes huvudpersoner men hon bygger hela tiden på historiska fakta och berättar på ett så spännande sätt att boken är svår att lägga ifrån sig.

Jag kan ha lite synpunkter på att de flesta kvinnorna i hennes historia (och släkt?) uppmärksammas för sin skönhet, men det kanske verkligen var så. Seder och bruk i Asanteland och bland Fante-folket som samarbetade med britterna beskrivs på ett målande och sensuellt sätt. Likaså vidskepelse och trosfrågor. När boken slutar har båda grenarna av familjen skapat sig ett liv i USA. Det har gått bra för dem i motsats till många andra afroamerikaner. Klass- och rasmotsättningarna i dagens USA får stort utrymme i bokens slutkapitel.

Jane Gardems engelske gentleman kommer inte så långt ifrån men visst känns det som att hon skriver om ett främmande land! Jag slukade hennes bok En engelsk gentleman och väntar ivrigt på del två i hennes utlovade trilogi. Boken handlar om Old Filth (Failed in London try Honkong) Advokater som misslyckades i London kunde med fördel söka sig till Honkong på den tiden staden ingick i det brittiska imperiet.

Old Filth, eller Edward Feathers föddes i Malaysia i början av seklet och sköttes av en ung malaysiska under de första fyra åren. Modern hade dött i barnsäng och fadern, en känslomässigt störd engelsk tjänsteman förmådde inte knyta an till honom. Som många andra imperiebarn skickades han till Storbritannien för att gå i skola, bara fyra år gammal och återsåg aldrig sin älskade barnflicka.

När vi möter Teddy Feathers är han en gammal förmögen änkling, en ryktbar pensionerad domare i högsta domstolen. Sakta rullas hans historia upp i form av tillbakablickar. Vi möter ett barn och en ung man som överges flera gånger om, som drabbas av smärtsamma förluster och som märkligt nog lyckats gå vidare.

Men till vilket pris!! Garman berättar med ett lakoniskt, osentimentalt språk om hans öde och lyckas just därför väcka läsarens varma medkänsla. Mycket står mellan raderna i denna enastående roman. Som dessutom är rolig!

