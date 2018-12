Julhandeln är i full gång och med den går kortmaskinerna brännheta. Fler och fler näringsverksamheter tar bort kontanthanteringen helt och hänvisar – om någon till äventyrs skulle undra – till rånrisken.

Men rånrisken är trots allt mycket liten. Försumbart liten, skulle man kunna tillägga. Och frågan är om det är kundernas integritet och valfrihet som ska offras för att handlarna hellre vill sköta all handel digitalt? Det åligger snarare butiksägarna, banker och offentliga institutioner att ta ansvar för att verksamhetens kontanter är skyddade med lås, larm och färgpatroner så att det blir meningslöst med ett tillgrepp. Det är inte mitt eller ditt ansvar.

Men det tjänar ingenting till att argumentera om rånrisken för den är inget annat än ett svepskäl för att dölja det egentliga syftet – att öka förtjänsten. Kontanthanteringen är nämligen förenad med omkostnader och om den nya tekniken tillåter att den utgiften kapas, ja då kommer det finnas aktörer som vill se just det hända.

Men samhället behöver kontanter. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, skriver i sin skrift ”Om kriget eller krisen kommer” att man bör ha kontanter och gärna i mindre valörer hemma. De digitala systemen är sårbara och bland det första som en angripare försöker destabilisera. Men vad är då alternativet till kontanter vid en allvarlig kris? De är flera – du kan byta in mormors vigselring mot en Skogaholmslimpa, sälja din kropp eller helt enkelt svälta. Valet är ditt. Vidare vill en annan del av staten, Riksbanken, det helt motsatta som MSB eftersträvar. Riksbanken vill istället att Sverige ska vara det första kontantlösa samhället 2030. Just det, inga kontanter alls. Så hur ska vi egentligen ha det?

Vad Sverige behöver är både och; hängslen och livrem. Digitala överföringar, prasslande sedlar och klingande mynt. För ett kontantlöst samhälle är ett mycket sårbart samhälle. Samtidigt ger en helt digital ekonomi staten alldeles för mycket kontroll över medborgarnas privatliv. Varenda krona och transaktion kommer kunna spåras åratal tillbaka. Det vi idag kallar privatliv och integritet kommer aldrig att bli desamma igen.

Med några knapptryckningar kan tillgångar beslagtas, förmögenheter suddas ut och varenda inköp studeras. Det som känns harmlöst och försumbart idag, kan vara något helt annat imorgon. En förutseende demokrati får inte bygga upp en ekonomisk infrastruktur som i orostider kan missbrukas av främmande makt eller av mindre tolerant sinnade makthavare. Det finns inget i vår inrikespolitik med dess främlingsfientliga högerkantring eller några tendenser i vår omvärld som idag ger grönt ljus för att bygga in den här typen av fundamentala svagheter i samhällsekonomin.

Motståndet mot banker, handlare, institutioner och andra som vurmar för det kontantlösa samhället är lyckligtvis grundmurat i Värmland. Här gillar vi pengar och vi gillar att ha dem i näven. Enligt en Sifo-undersökning från 2018 är Värmland ett av de län som har flest andel kontantförespråkare, Stockholm har lägst andel. Vilka medborgare som står bäst rustade om den digitala ekonomin utsätts för allvarliga störningar är tydligt.