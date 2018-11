Det här hände i en tid när jag brukade välja semestermål från Utrikesdepartementets lista över länder som svenskar absolut inte bör åka till.

Turen hade nu kommit till Jemen. Ett litet muslimskt land på den arabiska halvön som trots envisa projekteringsförsök aldrig funnit några större oljefyndigheter. Till skillnad från sina rika grannar har Jemen därför fått finna sig i att landets ekonomiska utveckling aldrig riktigt accelererat.

I huvudstaden Sanaa, på hotell Golden Dar – den Gyllene Kamelen – basade Spjuvern. Eller Samir som han egentligen hette. Spjuvern kommunicerade oftast genom skämt och han kunde ordna och hitta det mesta. Som var någonstans i Sanaas vindlande, gamla gränder man kan få tag i c-vitamin eller en ny datorkabel åt den inkvarterade svensken. Säkerhetsläget var oförutsägbart och jag var därför Gyllene Kamelens enda gäst men jag behövde sällan mer markservice än att Spjuvern varje eftermiddag kunde domna bort i ett khat-rus i hotellets svala lobby. Där jobbade även tonåringen Ayaman samt guiden Hamid. Utav de tre jemeniterna var Hamid bäst på engelska men dessvärre mer intresserad av diskutera europeiska visumregler än att ta mig till stadens historiska ruiner.

De tre grabbarna drev i princip Jemens svar på Fawlty Towers vilket gjorde veckorna i landet till en upplevelse som jag burit med mig med värme sedan dess. Jag reste hem och åren, de gick. Samtidigt sjönk landet allt djupare in i ett mörker av krig och elände.

FN konstaterade för en tid sedan att kriget i Jemen har resulterat i den värsta humanitära katastrof som just nu står att finna i världen – och då finns det gott om tragedier att jämföra med. I Jemen har över två miljoner människor drivits på flykt och minst 10 000 civila har dödats sedan rebellerna jagade regeringen i exil 2015. Den pågående koleraepidemin tros vara den värsta i modern tid men den största människoslaktaren väntas bli svälten som nu hotar 14 miljoner människor, hälften av landets befolkning, om man inte lyckas få in nödsändningar via hamnen i Hodeida.

På den ena sidan i kriget står Huthirebeller som backas upp av Iran och på den andra sidan en militärkoalition som utgörs av den jemenitiska regeringen som stöds av Saudiarabien, USA och Förenade Arabemiraten. Men alla kanske kan bli sams i Sverige? FN har nämligen något överraskande bett den svenska regeringen att så snart som möjligt stå värd för fredssamtal vilket Rosenbad besvarat välvilligt. Kommer vi nu se början på slutet av ett inbördeskrig som skördat så många offer?

Vare sig Spjuvern, Hamid eller tonåringen går längre att nå. Ingen svarar på de telefonnummer jag sparat och någonstans när jag ett hopp om att de bara har bytt nummer. Fast kanske inte – för inte bara mina påringningar utan även alla mejl försvinner obesvarade ut i ett svart hål i cyberrymden. Hamid finns inte längre på sociala medier – kanske gick han med i de väpnade grupperna? Eller lyckades han till sist fly, alla visumregler till trots? Tonåringens sista livstecken är ett facebook-inlägg från hans bröllop för över två år sedan. Där poserar han med en Kalasjnikov över axeln. Och hotellet Gyllene Kamelens sista uppdatering på internet – som den försvunne Spjuvern kanske gjort – var för fyra år sedan. Hotellet kan ha dammat igen, det kan ha blivit sönderskjutet.