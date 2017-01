Nu är Donald Trumps första arbetsvecka på det nya jobbet snart avklarad och det ser ut som att världen får precis det han utlovat. USA lämnar nu handelsavtalet TPP vilket ger Kina ett gyllene tillfälle att flytta fram sina positioner, hans presstalesman har skällt ut den samlade presskåren och de första stegen för att i princip stoppa invandringen till USA har tagits.

För inte så länge sedan demonstrerade den globala vänsterkanten mot frihandelsavtal, USA:s interventionism och Nato. Nu har de fått en president som ska bekämpa just detta. Lägg därtill Brexit, ett allvarligt slag mot EU, och den allmänna protektionism som breder ut sig så kan vi konstatera att vänsterretoriken nu är hög men sakpolitiskt sammanfaller väl med Donald Trump, Ukip och många andra av de politiska ytterlighetsyttringar vi nu ser genomföras runt omkring oss.

För oss som tror att handel ger välstånd, att ekonomi inte är ett nollsummespel där någon måste förlora för att någon annan ska kunna nå framgång, att världen behöver mer öppenhet, inte mindre och att vi behöver mer internationellt samarbete för att kunna bekämpa såväl fattigdom som klimathot så ter sig utmaningarna gigantiska.

En bra utgångspunkt för att komma framåt är att hålla en saklig och korrekt ton. Vi såg nyligen ett exempel på det motsatta under SVT:s bevakning av presidentceremonin där Trump svors in. En reporter genomförde en intervju med en Trump-supporter där syftet syntes vara att förminska, förlöjliga och ställa intervjuoffret mot väggen. Resultatet blev som man kan förvänta sig; katastrof och SVT har mottagit massiv kritik.

Bortsett från de uppenbara problemen med denna typ av bevakning så ger det faktiskt Trump rätt när han talar om partisk media. I vår iver att ”bekämpa” Trump så ger vi i själva verket honom rätt med i skrivande stund svåröverblickbara konsekvenser för presskårens möjlighet att sakligt kunna granska hur presidentämbetet utövas.

Ett annat fenomen som spelar populisterna i handen är Oxfam och de rapporter om ökande klyftor de sprider. Rapporten blir missvisande då faktum är att i princip var och en av oss som bor i Sverige, inräknat alla barn som har en sparbössa med några kronor i, är rikare än de fattigaste två miljarder människorna – tillsammans. Detta eftersom de fattigaste människorna helt enkelt inte äger någonting.

För stora klyftor kan vara ett problem, men det är inte rikedom som ska bekämpas, det är fattigdom. Med Oxfams retorik så underblåser man politikerförakt, man när en känsla av orättvisa och spär på missnöjet. Men det är inte Jonas Sjöstedt som skördar frukterna av detta missnöje.

Vi vet inte vad morgondagen för med sig. Men vi vet att Donald Trump är oförutsägbar, att de liberala värderingar som präglat västvärlden de senaste decennierna är hotade och att protektionismen breder ut sig runt omkring oss. Det byggs fler murar än det rivs.

Därför behöver vi slå vakt om de friheter vi ofta tar för givna och försvara de liberala värderingar som lett till det välstånd vi nu åtnjuter. I en globaliserad värld behöver vi mer öppenhet, inte tullar och murar.

