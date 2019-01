Jul- och nyårshelgerna har passerat och för somliga av oss är det fortfarande lediga dagar kvar. Det blir en slags vila, där det finns tid för eftertanke och återhämtning, som är välbehövligt för de flesta så här års. Ute vid fågelbordet däremot, där gråsparvar och domherrar trängs tillsammans med ekorrar för att äta sig mätta råder inget lugn. Glöm därför inte bort att ge de små liven vad de behöver, nu när det är kallt ute.

När man får tid att ta det lugnt och bara göra det som man har lust till har jag, som säkert många med mig, en förmåga att planera för nya uteprojekt. Att kolla på nätet, men även i gammal och ny trädgårdslitteratur är otroligt kul och inspirerande. Det finns många roliga och snygga lösningar i form av växtstöd, kanter och fina stenläggningar. Av alla idéer blir jag nöjd om en eller två av dem blir verklighet, för krasst sett vet jag att när väl odlingssäsongen börjar, flyger tiden iväg och då är man glad om man hinner få ner allt i jorden i tid.

Något som också kan sysselsätta mig i timmar under lediga mellandagar är alla frökataloger som kommit. I år tänker jag dock inte köpa så mycket frö som vanligt eftersom jag lovat mig själv att vänta ut min nya trädgård och se vad den har i blomväg. Vet att det är något magiskt, med tanke på att förra ägaren älskade sin trädgård och allt i den. Det kommer dock bli svårt att hålla sig för det finns en uppsjö av nyheter som jag får lust att prova. En citrongul solros med dovt vinröd mitt, ’Ms Mars’ och en ljusrosa luktärt, ’Spencer Anniversary’ står på önskelistan. Zinnia är en av mina favoritblommor och nu har det kommit en ny sort – ’Queeny Lime Orange’, som ser helt fantastisk ut i en färgkombination av orange, limegrönt och hallonrosa.

Med mitt nya hus följde även en inglasad veranda, där jag nu i brist på växthus, kommer sätta en hel radda med tomater. Favoriten från förra året, ’Yellow Brandywine’ tänkte jag skulle få sällskap av nyheten ’Black Brandywine’, men även körsbärstomaten ’Sweet Aperitif’, som är ”en delikat smakbomb” enligt fröfirman får åka med i beställningen. Som många av er säkert vet, gifter sig tomat och basilika väldigt bra i en sallad, men de trivs faktiskt väldigt bra tillsammans redan under uppväxttiden. Plantera därför ner basilika runt dina tomater och du har både en vacker och en välmående krukkombination. Jag gillar den småbladiga basilikan och såg att det kommit en ny sort med namnet ’Aristotle’, som jag tänker testa.

Nyheter i all ära men jag tog en hel del frö från förra årets plantor, som också ska ner i jorden. Man ska inte glömma att de är lika bra, om inte bättre än nyinköpta frön. De är beprövade favoriter som du vet fungerar i din trädgård och som gav välsmakande frukt eller blommor som var vackra att se och dofta på. Jag försöker också i den mån det går att köpa ekologiskt frö, det vill säga frön som odlats på mark som inte besprutats med ogräsmedel eller gödslats med konstgjord handelsgödsel, och sedan under uppväxttiden behandlats med ogräsgifter eller svampdödande ämnen. Det är inte det lättaste i dagens frödjungel, men på senare år har många fröfirmor blivit bättre på att ta fram ett bra ekologiskt urval, så all heder åt de som försöker.

Det är inte riktigt dags att börja så och plantera än, så om odlingsivern blir för övermäktig är groddar ett perfekt vinteralternativ. De kräver bara vatten och ljus för att gro och är proppfulla med nyttigheter, något som känns extra bra att få i sig efter helgernas frosseri. Testa mungbönor, linser eller quinoa – alla är snabba och lätta. En groddningsburk, vatten och några dagars tålamod är allt du behöver. Helt klart en bra och hälsosam start på 2019!