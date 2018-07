De 13 har överlevt. Så lyder den hashtag som trendat på Twitter sedan morgonen den 3 juli. Det gäller det thailändska fotbollslaget Moo Pa som blivit instängda i grottan Tham Luang Nang Non efter att ett kraftigt monsunregn bröt ut den 23 juni.

De tolv fotbollsjuniorerna och deras tränare hittades under eftermiddagen den 2 juli av brittiska dykare. Efter tio dagar.

Jag har följt utvecklingen i både svenska och internationella medier sedan försvinnandet. Hållit tummarna. Inte enbart för deras familjer utan för oss alla. Vi behöver verkligen goda nyheter nu.

Och det fick vi. Trots att jag började tvivla på att de överlevt efter så många dagar. Den brittiske dykaren John Valanthan fångade mötet med pojkarna på video. Den första frågan han fick var: ”vilken dag är det?”

Jag kan inte ens föreställa mig hur det känns att vara isolerad i en mörk och fuktig grotta under tio dagar. Det måste vara helt fruktansvärt. Speciellt om man är i elvaårsåldern, som vissa av pojkarna är.

Det är nog min största skräck. Att fastna i en grotta. Det enda jag kan tänka mig som vore värre är att bli levande begravd. Tanken på trånga utrymmen ger mig panikkänslor.

Tyvärr lär pojkarna få ägna betydligt mer än tio dagar i grottan. Det finns bara två alternativ för att få ut dem. Endera så väntar man ut vattnet eller så får man dyka ut dem.

Tanken på att först vara isolerad i tio dagar och sedan tvingas dyka en lång sträcka i grumligt vatten som liknas vid kallt kaffe. Jag hade knappt klarat det, och jag har passerat

30.

Jag skulle hellre vänta. Det lutar även mot att det blir lösningen för de modiga fotbollsjuniorerna och deras unge ledare.

Oavsett hur det går i fotbolls-VM så är det underjordiska fotbollslaget Moo Pa de riktiga vinnarna. De har övervunnit en livshotande situation. De hade kunnat drunkna eller svälta ihjäl. Men de lever. Det är ett mirakel.

Vi behöver ögonöppnare av det här slaget med jämna mellanrum för att verkligen uppskatta livet och det vi har.

När jag gick till jobbet häromdagen drog jag in lite syre och kände tacksamhet för att jag fick andas frisk luft i stället för instängd grottluft.

Man fick förvisso fortfarande en lätt stickande känsla i lungorna på grund av skogsbranden i Ekshärad. Men det känns onödigt att klaga.

De 13 har överlevt. Och det ger mig hopp om att det finns hopp för oss alla. Livet är skört. Men vi kan inte hantera det som porslin.

Vi måste leva fullt ut. Som om det inte fanns en morgondag. För det kanske det inte gör. Det gäller att underhålla den tanken utan att bli pessimistisk. Låt bara tanken ligga som ett frö i hjärnan. En påminnelse.