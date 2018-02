Det brukar sägas att motsatser attraherar varandra. En gång i tiden var det ett främmande koncept för mig. Jag strävade ständigt efter att träffa någon på samma sida av spektrumet, någon som jag skulle dela både egenskaper, tankar och intressen med. Fan vad tråkigt det låter nu i efterhand.

Jag minns något Navid Modiri sa en gång när vi pratade om relationer. Han sa att det är roligare om man har olika intressen, för då kan man lära sig något av varandra. Det låter så självklart i dag. Det är klart att man har mer utbyte av varandra om man är olika.

För tio år och cirka två månader sedan träffade jag någon som mejade ned min mur av kriterier. Hon var allt jag inte visste att jag behövde. Jag lever tillsammans med min motsats och det känns så rätt. Vi är två bitar från olika pussel som ändå passar ihop.

Visst har det skett en hel del krockar mellan våra personligheter och perspektiv. Det gör det fortfarande. Jag är eftertänksam och hon är impulsiv. Jag prokrastinerar och hon vill ha saker gjorda nu. Eller helst i går.

Vi lever i helt olika takt men lyckas ändå synka varandra. Hennes hjärta är min metronom; hennes puls är klickspåret som får min puls på rätt kurs när jag är stressad. Jag har samma funktion för henne. På sin arm har hon förevigat en rad jag skrivit om just detta som lyder: ”lip-sync to my pulse”, alltså ”mima till min puls.”

Min släkting och vän Martin Ehrencrona, som är keyboardist i Les Big Byrd, var tidigare med i bandet Don’t Be A Stranger som gjorde den fantastiska låten Perfect Problem. Baserat på den har vi graverat våra förlovningsringar med texten ”my perfect problem.”

Det är vår låt. Vi är varandras perfekta problem. Vi är perfekta för varandra för att vi inte är perfekta. Vi har båda kantiga personligheter stöpta ur helt olika former men matchar ändå varandra.

När vi skulle flytta ihop för cirka sex år sedan så fanns det lite oro från bådas sidor. Vad händer när två så olika människor ska försöka inreda ett hem tillsammans? Kommer det att spillas både blod, svett och tårar?

Det visade sig dock under processen att stil och interiör är något vi chockerande nog är ganska överens om. Bortsett från köksbordet av glas. Jag hatar det fortfarande. Men jag älskar henne, och då är det acceptabelt med vissa uppoffringar.

Jag minns att jag satt uppe hela natten när lägenheten var färdiginredd och kände en värme sprida sig i bröstet. Det händer fortfarande att jag blir tårögd när jag ser mig omkring i lägenheten. Vi har trots våra många olikheter byggt ett hem och ett liv tillsammans. Jag vet inte hur det gick till, men jag vet att jag känner en tacksamhet för det varje dag. Kanske speciellt nu omkring alla hjärtans dag.