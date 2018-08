Vi är framme vid augusti och sensommar. En sommar som har varit så varm och så torr att inget liknande har skådats här i våra trakter tidigare. Torkan har, med en liten regnpaus kring midsommar, nu varat i tre månader. Gräsmattorna är de torraste i mannaminne, många björkar har redan tappat sina löv och det brinner i skog och mark. Oavsett om man har en trädgård eller inte tror jag att de flesta av oss nu längtar efter regn.

Grundvattennivåerna är låga och är därför onödigt att tulla på i dessa tider, så i trädgården vattnar jag enbart det som vattnas bör för att det ska överleva. Oavsett om du har kommunalt vatten eller egen brunn finns det stora fördelar med att dra ner sin vattenkonsumtion. Det känns bra att i det lilla kunna spara på det vi alla saknar nu. Ett enkelt knep att ta tillvara så mycket regn som möjligt, de få gånger det faktiskt kommer några droppar, är att samla upp det i tunnor, som placeras under takrännorna på huset. Regnvatten tycker plantorna bäst om, eftersom det inte är klorerat som vårt dricksvatten, plus att det håller en bra temperatur. Växterna behöver nämligen inte kylas ner utan föredrar ljummet vatten. Att sätta en stor skål i diskhon, som samlar upp allt spillvatten från grönsakssköljning och handtvätt är också bra. Det blir snabbt flera liter vatten, som fungerar utmärkt att använda till vattning av trädgårdslandet, krukorna i växthuset eller att helt sonika slänga ut på den torra gräsmattan.

Växterna älskar ju denna värme så länge de får vatten och näring. Tomater i alla former och färger, små djungelgurkor, chili, paprika och alla doftande örter växer så det knakar i växthuset just nu. I trädgårdslandet frodas squash, bönor, ärtor, kronärtskocka och kål bland blommorna som sticker upp som små färgklickar överallt. Att man blir lycklig av att gå runt i grönskan är en underdrift, jag vill inte gå in om kvällarna. Nu mognar också allt i en rasande fart och det krävs lite erfarenhet och fantasi för att kunna förädla och ta hand om det som man inte äter upp direkt. Vill du inte göra pastasås av alla tomater, kan jag tipsa om att torka dem i ugn på låg värme, delade i skivor eller i halvor om det är körsbärstomater. Håller länge om du förvarar dem svalt och torrt och blir perfekta i en tomatpesto med mandel och vitlök. Squash och bönor fryser jag alltid in råa, medan gurkan får åka ner i ättikslag tillsammans med senapsfrö och dillkronor. Även de få morötter som skulle råka bli kvar efter augusti får åka ner i ättikslag, men då tillsammans med chili, citronskal och ingefära.

Att torka örter och ätliga blommor är också ett bra sätt att spara på det goda. Torkade ringblomsblad med sin knalliga färg blir så fina att blanda tillsammans med socker och använda i kakor och andra bakverk, eller tillsammans med torkad citronverbena, oregano och timjan i ett örtsalt. Jag brukar lufttorka de flesta kryddörter på ett nät och det går på några dagar att få det torrt. Även tunna strimlor av purjolök och libbsticka går bra att torka, men kryddor som basilika, koriander och persilja däremot, de fryser jag in. Även om det är en ren och skär lyx att kunna plocka fram de frysta, konserverade och syrade grönsakerna under vintern, så slår de inte de färska, om ni frågar mig. Så unna er därför att frossa i grönsaker i alla dess former nu när de är som godast. Och kanske är det just det – att äta mer grönsaksbaserat och på så vis minska på köttet, det bästa vi kan göra för att världsligt spara vatten. Det om något gör ju att man vill proppa tallriken full med grönsaker i denna torkans tid, eller hur?