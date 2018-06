I denna ljuva sommartid är det lätt att bli förtrollad. Allt grönskar, blommar och doftar och gör vardagen så mycket vackrare.

Hägg och syrén blommade nästan samtidigt i år, björkens musöron har bytts ut mot ett grönt täcke som fladdrar i vinden och solen – ja, den bara fortsätter att stråla.

Så trots att jag är den som trivs bäst i köksträdgården och vurmar för våra ätbara växter, blir jag lite bortkollrad och förförd av all den blomprakt som lyser i varje hörn just nu. Därför tänkte jag att vi skulle prata lite om rabatten. En trädgårdsägares stolthet eller gissel.

Att skapa en rabatt kan se lätt ut, man cyklar förbi trädgård efter trädgård med än den ena vackra, böljande rabatten efter den andra. Vissa vill ha sina rabatter i färgtoner, andra vill ha starka kontraster, några vill hålla sig till blad i olika gröna nyanser och några vill stoppa in så mycket de bara kan av sina favoriter oavsett färg eller form. Det sköna med det hela är att det är en själv som bestämmer. Man kan göra precis som man vill och har lust till. Nästan.

För innan man börjar bör man ta reda på läget för rabatten; är det soligt, skuggigt eller väldigt blåsigt? Vad är det för jord; smuligt sandig eller tungt lerig? Att göra ett växtval utifrån rabattens naturliga förutsättningar, det vill säga vilka växter som kommer trivas på platsen är en bra start och som ger dig större chans att lyckas med din rabatt. Visst går det att ändra förutsättningarna i viss mån genom att bygga ett skyddande staket mot vinden och genom att jordförbättra i marken, men egentligen – är det inte bara skönt att ha en viss begränsning när man planerar och inte minst när man står i handelsträdgårdens hav av blommor och ska välja?

För att få en fin kombination i din rabatt kan det vara bra att tänka på växternas former och växtsätt. Växter med frodiga blad, växter där själva blomman har en tydlig klot- eller flat form samt växter med spiror är tre pusselbitar som skapar en fin helhet bara du får ihop dem på rätt sätt. Att sedan fortsätta med ytterligare former blir lättare när man väl har satt grunden med dessa tre. Tänk till exempel funkians och daggkåpans rika bladverk som får bilda en bas, lägg därtill några rosenskäror eller pioner, som sedan får samsas med några spiror i form av silverax, stäppsalvior eller veronicor. Vill man, kan man sedan låta allt få vävas ihop med små nävor eller lite större trebladsspiror som kryper in emellan och vänslas med de andra växterna utan att ta över på något sätt.

Även om jag tycker form går före färg så kan det vara bra att ha ett litet hum om vilken färgskala man vill ha i sin rabatt. Vill man skapa en lugn och skön plats att dricka sitt morgonkaffe på, kan färgerna få gå ton i ton, medan mer liv och rörelse trollas fram genom att till exempel låta små vita blommor som skuggbräcka eller tovsippor få dyka upp lite här och var i en rabatt som består helt av gröna blad. Riktigt effektfullt är att plantera in enstaka blommor som helt kontrasterar i färg mot de övriga i rabatten och som verkligen lyser upp.

Beroende på rabattens storlek kan det också vara bra att tänka in fler växter än perenner och sommarblommor. Ett träd gör mycket för helhetsintrycket, även buskar är fint. Båda två ger en höjd och en rymd till rabatten som inte perenner gör. Tulpanträd och katsura hör till några av mina favoriter.

Jag hade också tänkt att skriva om stöden av björksly jag byggt till mina ärtor och bönor och om att första skörden av både sparris och spenat är smörslungad och uppäten, men det är som sagt lätt gjort att bli lite förförd av blomprakten just nu, därför får den spela huvudroll den här gången. För vem vill inte ha sin egna lilla värld av blommor utanför köksfönstret?