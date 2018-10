Det anses bortom allt tvivel att Beethoven fullbordade nio symfonier. Varken mer eller mindre, försåvitt vi håller oss till färdigkomponerade verk. Mindre känt är kanske att B. trots betydande ohälsa lyckades påbörja ytterligare en symfoni innan han gick ur tiden 1827. I komponistens bostad två trappor upp i ett hyreshus i norra Wien påträffar vi också en sekreterare, Anton Schindler, som fanns tillhanda rörande sådant där hushållerskan saknade mästarens förtroende.

På Schindler ankom till exempel att på pricken klockan nio tända i den öppna spisen. Att sedan, och inte utan viss motstånd, väcka kompositören och få honom något så när på fötter, kammad och rakad. Schindler var dessutom anförtrodd den grannlaga uppgiften att tillaga frukosten, bestående av en fransk omelett, ett krus rödvin och en ”balja” starkt kaffe, att serveras i sängen.

– Min hushållerska klarar inte en så grannlaga uppgift, brukade tonsättaren muttra. Omeletten bränner hon vid och hennes kaffe försätter mej ofelbart på dåligt humör vilket går ut över arbetet.

– Opp och hoppa, ropar Schindler en vårdagsmorgon 1826 och drar ifrån gardinerna.

– Här kommer frukosten och ett brev från gode vännen von Breuning.

– Och du bara pratar och pratar, grumsade Beethoven. Ge hit brevet.

Schindler himlar beskäftigt med ögonen och lägger ifrån sig peruken på ett av bostadens tre klaverinstrument. Sedan kastar han ner några rader i det samtalshäfte där besökare skriver ner vad man har att säga till den stendöve kompositören. Schindler överlämnar brevet och Beethoven arbetar sig pustande upp i halvsittande. Genast kommer Schindler ilande med en stor och sedan allt för länge otvättad kudde som han skjuter in under tonsättarens huvud med den vildväxande hårbusken. Beethoven trär på sig brillorna och högläser med rostig röst:

”Käre vän och stormästare

Greve Waldstein och jag och några till ur Wiens aristokrati önskar högaktningsfullt beställa en ny symfoni av er, helst något inte fullt lika överväldigande som den nionde. Önskemål om ett skäligt förskott ställer vi oss självfallet välvilliga till”.

Sen följer ännu ett svassande avsnitt, men det hoppar vi över. Sist i beställningen kommer några intressanta rader. Hör själva: ”Dock tror vi med all respekt för ert snille att Era oöverträffade symfonier skulle vinna på att kortas en smula. Åtminstone så mycket att vi lyssnare inte försmäktar i aristokratins ovädrade salonger. Er senaste symfoni, den nionde, var med förlov sagt så ansträngande både på längden och tvären att min stackars hustru fick gå till sängs med blixtrande huvudvärk – –”

Här slängde Beethoven ifrån sig Breunings beställning med ett ilsket fnysande. Sedan gav han sin vrede fria tyglar.

– Så vad begär man dessa yttersta dagar? Vill man ha mej, Ludwig van Beethoven, att skriva lättsymfonier för en publik med åsneöron? Och varför inte med inlagda pauser för födointag och försäljning av förfriskningar, puder och parfymer… Och när ska du lära dig att inte läsa mina privatbrev!

En vårdagsmorgon något halvår framåt i tiden har Schindler med sig sin son Ludwig (uppkallad efter kompositören) så att pojken kan få hälsa på den berömde mannen. Pojken omtalas som en oroligt kringkilande och försigkommen krabat i femårsåldern.

Med detta redovisat är allt sagt som behöver sägas inför vad som följde. Schindler återfinns i köket upptagen med tonsättarens hushållsekonomi. Under tiden får sonen fatt i utkasten till den påbörjade tionde symfonin, slarvigt inproppat i en skänk full med räkningar från kopister, korrespondens med musikförläggare och andra dokument. Tultande med notpappren i båda händerna pallrar sig krabaten fram till den öppna spisen. Där kastas partitursidorna på elden och pojken ser kisnande av förtjusning hur elden kastar sig över pappersarken med de nerklottrade nottecknen. När nästan allt blivit aska springer han ut i köpet.

– Kom pappa, kom och titta hur papprena brinner…

Schindler förfäras. Han störtar in i vardagsrummet och fram till den öppna spisen. Där bevittnar han hur symfoni nummer tio (åtminstone början av den) går upp i rök. Vit i ansiktet får han fatt i pojken och bestraffar honom med vad som räknas som musikhistoriens mäktigaste örfil. Den sänder pojken tvärs över golvet, galltjutande hela vägen nedför trapporna och in i husets mangelbod där han grävde sig in i högen med tvätt. Här bör inskjutas att pojken har en för åldern kännetecknande benägenhet att överdramatisera sina missöden.

Beethoven hör naturligtvis ingenting av pojkens gallskrik men efterlyser grälsjukt sin frukost.

Schindler skriver i samtalshäftet, med tårar fallande ner över orden så att de späder ut bläcket. Häftet finns bevarat och vi kan läsa det avslutande ordbytet mellan Beethoven (B) och hans hjälpreda Schindler (S). Tonsättarens ord saknas naturligtvis, men med hjälp av Schindlers nedtecknade rader kan vi på ett ungefär föreställa oss replikskiftet.

S– Det har hänt en fruktansvärd olycka!

B – Seså seså, lugna sig nu bäste Schindler.

S – Min son har…jag hann inte ingripa!!…

B – Ingripa mot vad, um Gottes Willen…? Se här, låna min näsduk och sansa er innan jag blir ordentlig arg!

S – Tionde symfonin, pojken tog partituret…eldens rov…

B (kastar av sig täcket) – Vad är det ni säger..?!

S – Nejnej, inte pojken, partituret med tionde symfonin, storverket som hela Wien väntar på!

B (avfärdande, i det han sjunker tillbaka ner i bädden) – Jasså den. Ingen skada skedd, jag läste häromdagen igenom vad jag komponerat. En bråkdel av första satsen, hela scherzot. Idel oanvändbart! Donnerwetter, jag får lägga av med symfonierna. För övrigt har jag alltsammans i huvudet, och där får det stanna. Eftervärlden kan ju få kalla det ‘Beethovens Ofullbordade’…