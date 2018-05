Mänskliga brister, osäkerheter, barndomen, döden, lögner, vad som håller dig vaken om nätterna, rädslor och sådant som inte går att förklara. Det är saker jag vill prata om.

Det som verkligen betyder något. Jag gillar människor med djup, som är lite galna, inte följer normen och inte alltid säger det som förväntas. Jag vill egentligen aldrig veta “hur läget är”. Nej, jag gillar inte kallprat.

Som liten var jag väldigt blyg, och ville inte att man skulle se mig. Det enda ställe jag kunde stå ut med att folk tittade på mig var när jag stod på scenen och dansade eller sjöng. Som en sann introvert ville jag flyga under radarn i de flesta sammanhang. Jag tror det är därför det där med kallprat inte kom naturligt för mig.

Eftersom jag inte ville synas som liten, bara vara med i utkanten och gärna sitta där i min egen lilla värld blev jag tidigt bra på att känna in stämningen i ett rum och att läsa av folk. Jag studerade kroppsspråk och ansiktsuttryck, lyssnade till tonlägen, tog in känslor och analyserade saker folk sa.

Nu är läget ett annat. Jag har blivit grym på kallprat vilket vanligtvis är de extrovertas paradgren, men jag är bara bra på det till en viss gräns. Går det för långt blir jag lätt uttråkad. Härom veckan hämtade jag en föreläsare vid tågstationen i Karlstad för att köra denne till lokalen där föreläsningen skulle äga rum. Då insåg jag hur mycket jag ansträngde mig för att få personen att trivas. Nu kan jag lätt få folk att vilja prata med mig och känna sig bekväma i mitt sällskap. Om jag vill. Och utåt sett har jag färdigheter som gör att du lätt skulle kunna ta mig för en extrovert person. Jag tycker fortfarande inte om att prata strunt, men jag har övat så mycket på att vara social i olika sammanhang att jag klarar nästan vilka sammankomster som helst nu för tiden.

Men kallprat är så extremt förutsägbart. Kanske är det därför man gillar det. Själv känner jag mig instängd och fångad i en fälla där vi utbyter dödstråkiga artighetsfraser om dödstråkiga saker. Men jag gör det och kan ibland tycka att det är rätt skönt att falla tillbaka på, om det verkligen inte finns något att prata om. Då kan det vara ganska skönt att slänga fram en kommentar om den olidliga värmen vi haft på sistone.

Jag älskar intressanta samtal, lever lite för att provocera och jag gillar att göra folk obekväma genom att vara för rak på sak. Det är ju när vi vågar göra det som något händer, som gnistor tänds och något värdefullt och spännande kan ta form.

Och helt ärligt. Vem är intresserad av vädret eller en okänd människas barn? Egentligen?