I sin julkampanj förklarar Telia att julen är en härlig tid att vara online. Sociala medier svämmar över med både glädje och saffranskryddat avund.

Visst är det en händelserik period att ha hög närvaro i den digitala sfären, men jag tycker personligen att julen är en härlig tid att vara offline.

Om det är någon gång på året som man borde koppla ur och koppla av så är det i juletider. All den tid vi ägnat åt att uppdatera våra sociala medier under året borde vi kompensera nu.

Lägg ifrån dig din smartphone och greppa någons hand. Konversera med en närstående eller vän tvärsöver bordet i stället för att konversera genom en skärm.

Det finns gott om tid efter jul att undersöka hur många som interagerat med dina inlägg. Du kommer säkerligen inte att missa något av större värde. Kanske några klagomål om Postnord och någon som ojar sig över att bussen kört fast i snön. Du klarar dig utan den negativiteten i ditt liv. Jag lovar.

I början av månaden flyttade jag och min sambo till ny lägenhet. Under den processen fanns det inte så mycket tid till annat än att bära kartonger, packa ur kartonger, vika kartonger, slänga kartonger. Jag är så fruktansvärt less på kartonger!

I flera dagar efter att vi kommit på plats lät jag bara datorn stå tyst i ett hörn. Veckorapporten från min smartphone upplyste mig om att jag minskat min skärmtid med 30 procent.

Men då ökade den förvisso med 400 procent veckan innan. Hur kan man ens öka sin skärmtid med 400 procent? Det är ju nästan obscent.

Det är inte konstigt att man blir mätt på att vara online när även normalläget är onormalt. Man ska inte kunna öka sin skärmtid med 400 procent på en vecka utan att märka det.

Under julveckan ska jag sträva efter att minska min skärmtid med lika många procent som den annars ökar. Jag börjar nämligen bli lika less på sociala medier som jag är på flyttkartonger.

Det har helt enkelt blivit för mycket under för lång tid. Jag behöver en intervention. Att fira jul hos mormor är lite som att lägga in sig på rehab för sitt skärmberoende.

Hon är nämligen inte särskilt förtjust i att se smartphones på bordet. Man får liksom smyga in på badrummet för att ta sig en titt på Instagram.

När man står där och swipar sig genom flödet så inser man hur sjuk man är. Man ser sig själv i badrumsspegeln med det där blåvita skenet i ansiktet och tänker ”vad fan håller jag på med?”

Jag ska försöka dra ned på surfsmusslandet under årets julfirande. Min enda godtagbara ursäkt för att kolla telefonen ska vara att undersöka om min sambo hört av sig. Hon firar jul hos sin familj i Torsby, så vi har inget annat val än att kommunicera via mobilen.

Men inga andra ursäkter duger. För julen är en härlig tid att vara offline.