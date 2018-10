Björkarna på tomten börjar fälla sina löv, naturen sprakar i höstfärger och det doftar vanilj av tobaken utanför växthuset. September har bjudit på otroligt vackra höstdagar med både sol och värme. Att då ta tillvara på ljuset utomhus genom att ta en kopp kaffe i solen, kratta, klippa och städa i rabatter, växthus och redskapsbod är verkligen ett perfekt sätt att tillbringa en fin helgdag.

Som jag nämnde i min förra krönika har jag köpt hus. Även om jag inte har flyttat in ännu, har jag kunnat vara i trädgården. Att som i mitt fall få ta över en trädgård med både träd, buskar och perenner är lite som att vinna på lotto. Det kommer bli ett år att ta sig an någon annans livsverk och att med stor försiktighet gå igenom och utforska vad som gömmer sig i rabatter och planteringar runt om på tomten. Att förra ägaren älskade sin trädgård är tydligt, så nu är det upp till mig att förvalta det som redan finns, men också att förnya med varsam hand och skapa något eget. Jag har hittat spår av en köksträdgård med bärbuskar och örter som legat i träda sedan 70-talet. En tid då många köksträdgårdar grävdes igen på grund av alla billiga, importerade grönsaker som dök upp i mataffären. Långt ifrån dagens tänk med närodlat och ekologiskt. Att iordningställa köksträdgården får dock vänta till våren.

Det som däremot fått lite omvårdnad redan nu är några magnolior och tre fruktträd som jag hoppas ger både vacker blomning och frukt nästa år. Trots att jag vet att det finns gott om rådjur på tomten, tänker jag försöka mig på att sätta ner tulpanlökar och nu är det hög tid att få dem i jorden. Jag brukar sätta var tredje lök upp och ner, vilket gör att man får en fördröjd blomning på just de lökarna och därför får njuta extra länge av färgprakten. Sorten ’La Belle Epoque’ är en favorit som blommar med vackert fyllda blommor som går i aprikosrosa på en botten av glödande gult. En annan sort jag gillar är ’Havran’, en ekologisk mörkt rödviolett tulpan som gör sig väldigt fin tillsammans med tidigt vitblommande perenner.

Har du frostkänsliga krukor är det bra att städa ur och ställa undan dem nu, så de inte spricker när kylan kommer på allvar. Diska även ur plastkrukor som du sått och planterat i, så att det inte följer med några växtsjukdomar till nästa år. Hygienen är a och o för att klara sig undan både skadedjur och svampangrepp på plantorna. Samma sak med växthuset – städa därför ur där också. Jag har dock basilika, tomater och massa chili kvar så jag avvaktar lite med det tills allt är skördat.

På tal om chili – årets skörd går nog till historien. Grenarna är verkligen proppfulla. Chili kan ju inte konsumeras i samma mängd som tomater så det gäller att vara lite innovativ vad gäller lagring. Jag torkar endel av skörden genom att klippa av dem vid sina fästen, blandar gula ’Hot lemon’ med röda ’Hellfire’, som jag sedan trär en sytråd igenom. Det blir en lång och dekorativ svans att hänga upp i fönstret för torkning. Jag tänker också pickla min chili. En klassisk 1-2-3-lag med ättika, socker och vatten. Gott att ha som tillbehör till texmex-middagarna i höst, men också som topping i soppor eller andra rätter där du vill ha lite hetta.

Lite extra värme lär behövas nu när vi går in i oktober, höstmånaden framför alla andra. Skörda allt du har kvar ute innan frosten tar det och bjud in familj och vänner på skördefest, värmer i både kropp och själ och rundar av odlingsåret på bästa sätt om du frågar mig.