Juli är här och det är semestertider för många. Äntligen är det dags att njuta av dagen och ta den lite som det kommer. Även i trädgården känns lugnet och stillheten, jämfört med vårens och försommarens bråda dagar. Nu har växterna rotat sig, risken för frostnätter är över och mycket är redan klart för skörd. Lön för mödan, om man väljer att se det så. Sallat, kryddgrönt och sockerärtor kan man frossa i redan nu. Kanske till och med potatisen är klar att avnjutas? Det är så lyxigt att innan frukost, kunna gå ut och plocka ruccola och lite basilika att toppa ostsmörgåsen med.

I dag plockade jag även in ringblommor, zinnior och kirskål, som får agera helgbukett här i köket. Kirskålens skira, vita blomställning, med sin flockblommiga form, liksom svävar över de andra blommorna vilket gör att jag gillar kirskål i buketter, även om det är det värsta tänkbara ogräset att ha i sin trädgård. På tal om ogräs, är det något som inte riktigt går att vila ifrån, även om man har semester. Ogräs kan verkligen vara ett gissel att bekämpa men är man bara lite ihärdig med rensningen och försöker ta dem innan de nått 3-4-bladstadiet, så är det mycket lättare att bli av med dem för gott. Ogräs dyker upp på platser där marken är bar, så att plantera tätt och ha marktäckande växter är ett bra sätt att bli kvitt dem. Ta med en kultivator eller en lucko på morgonrundan, krafsa lite på de ställen där du ser dem, så förhindrar du att de hinner växa till sig och ta över. Det är bäst när marken är fuktig för då lossnar de lätt. Att gå runt och luckra i jorden är också bra mot torkan vi har drabbats av i sommar. Ditt räfsande gör att jorden bearbetas och du förhindrar på så sätt både sprickbildning och avdunstning, plus att du syresätter jorden. Var bara försiktig så att du inte skadar rötterna på dina andra växter, särskilt de med ytliga rotsystem, som frilandsgurka, pumpa och lök.

Denna torra sommar är vattningen av stor betydelse. Det finns fukt i marken och man ska inte övervattna, men när det inte kommer regn på flera veckor måste man ta fram spridare eller gå runt med kannan. Bäst är att vattna rejält lite mer sällan, än att gå och smådutta varje dag. Då blöter man upp jorden långt ner, dit rötterna letar sig och man får en stabil planta som står stadigt. Även smaken på frukten påverkas till det bättre om växten inte torkar ut. Vattning på kvällen brukar jag rekommendera, då det inte avdunstar lika snabbt av värmen från solen. Växter som sallat gynnas av nattfukten, så får den vatten även på morgonen kan bladen i värsta fall bli alltför blöta och ruttna bort. Bättre då att låta den torka upp under dagen.

Att veta hur mycket man ska vattna är alltid svårt, och det beror på vilken typ av växt det är. Ett mått som är bra att gå efter är 20-30 mm per vecka, eller 3 mm per dygn, vilket kan vara lite knixigt om man inte har regnmätare. Men ett bra sätt att avgöra om det behöver vattnas, förutom det rent uppenbara att växten slokar, är att sticka ner ett pekfinger djupt ner i jorden och känna om det är fuktigt där, även om jordytan känns knastertorr. Huvudsaken är att det är blött långt ner, där rötterna finns. Man lär känna sina växter efterhand och hur törstiga de är. Har du som jag odlat gurka, squash och kål gäller det att vattna rikligt medan jag vet att mina rödbetor och morötter tål torka bra. Sommartid och lata dagar. Det blir egenplockad färskpotatissallad till lunch, med krispiga sockerärtor av sorten ”Shiraz” som är helt purpurfärgade, smulad getost och rostade valnötter plus en drös av kryddgrönt och krasse på toppen. Kan det bli mycket bättre? Ha en skön sommarsemester så hörs vi igen lagom till den stora skördefesten i augusti