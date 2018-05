Nu är det vår på riktigt! Den värme som kom för bara ett par veckor sedan satte verkligen fart på växtligheten, så nu är det bråda dagar för alla oss trädgårdsälskare. Räfsar man i rabatterna ser man att både pioner och iris har kommit upp och plantorna i växthuset och på fönsterbrädan börjar bli rejält kraftiga. Kanske behöver de skolas om ytterligare en gång innan det är dags att flytta ut dem på friland? Lossa lite försiktigt på en planta och kika efter i krukan om den verkar vara full av rötter. I så fall är det bra att plantera om och ge den mer jord att utvecklas i. Står plantorna väldigt tätt, så att bladen stöter emot varandra, flytta isär dem en aning för att ge varje planta mer luft och ljus.

Tomaterna, chilin och melonerna kommer jag låta stå kvar i växthuset i år, med förra årets kalla sommar i minnet, för i år vill jag inte stå med halvmogen frukt och fundera på om komposten ska få den eller om man ska koka marmelad och chutney av alltihop. Däremot all kål; grön-, vit- och rödkål, pak choi och kålrabbi har fått åka ut på avhärdning i drivbänkar, sedan ett par dagar tillbaks. Den här behandlingen, som kallas avhärdning gör att plantorna blir mer motståndskraftiga när de väl kommer ut i trädgårdslandet, där både vind, sol och kyla kan gå hårt åt dem under den första tiden. Ser man bara till att täcka över dem med fiberduk i drivbänken så klarar de sig fint ute dygnet runt. Duken skyddar bladen från att brännas i solen på dagen, plus att den fungerar som ett täcke mot nattkylan.

Frösådderna av ruccola, sallat, lök och sommarblommor får dock stå kvar inne i växthusvärmen ytterligare i några veckor för att bli stora och starka. Har du mycket sniglar i din trädgård, kan det vara bra att låta ruccola och annan småbladig sallat som till exempel maché, stanna kvar i växthuset så länge det finns plats där, förslagsvis i en lång fönster- eller balkonglåda, för där kommer sniglarna inte åt den. På så vis kan du gå och klippa så mycket du vill ha, och se den ta sig om och om igen, eftersom den stimuleras av att bli nerklippt och på så vis sätter fart med ny tillväxt. Egenodlad sallat smakar så mycket mer och pesto på egen ruccola slår väl det mesta, eller hur?

Även om det ännu är lite tidigt för sådd och plantering på friland, med några få undantag som bondbönor och sockerärtor, kan det vara bra att förbereda även där. Oavsett jord, krävs alltid någon form av gödsel för såväl trädgårdsland som rabatter. Speciellt grönsaksodling tar mycket näring ur jorden och den måste tillbaks dit på något sätt, därför är gödsling en viktig del i trädgårdsarbetet. Jag grävde ner rejält med kompost i pallkragarna i höstas, som en slags grundgödsling. Har du inte gjort det kan det vara bra att fylla på med näring nu. Stallgödsel i någon form är det vanligaste, men jag vet många som gödslar med gräsklipp som de täcker landen med. Vilken metod du än väljer så höjer gödslet jordens mullhalt, vilket är bra för både grönsakerna och för jorden. Du kan se om din jord är mullrik på färgen – ju mörkare desto bättre. Luckra slutligen jorden genom att kratta fina såbäddar och ta bort ogräs om det redan hunnit komma upp.

Om bara några dagar lär björkarna ha skaffat musöron och körsbärsträden och magnolian kommer stå i full blom. Även om det så här års är svårt att slita ansiktet från solen, så vänd blicken neråt och upptäck alla vilda vårperenner. Vitsippa, lungört och gullviva blommar för fullt i markerna nu. Näpet så det förslår och små glädjespridare utan att ett enda spadtag varit nödvändigt.