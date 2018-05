Knappt hemkommen från klubben gav Bertie Wooster till ett hojtande.

– Jeeves, är du där!? Säg inte att du gått ut när jag just kommit hem!

Hushållets butler, Jeeves, skyndade ut i tamburen för att hjälpa sin arbetsgivare med att få av sig rocken och galoscherna.

Tio minuter senare satt de tillrätta i vardagsrummet, där elden sprakade gemytligt i den öppna spisen. Bertie svepte sin cocktail och fyllde nervöst på glaset med en ny omgång Old Fashonad.

– Jeeves, sa han, kommer du ihåg resan vi gjorde till Grönland för två år sedan?

– Omtumlande, Sir, sa Jeeves och gned förstulet vänsterhanden med det köldskadade långfingret – ett minne från just den resan.

– Exakt, Jeeves. Då minns du säkert också, fortsatte Wooster, att jag störde mig på isbjörnarna som kom dräglande efter något ätbart så snart vi lämnade hotellet. Allt som stod oss till buds var en brådstörtad reträtt tillbaka in på hotellet.

– Yes Sir, sa Jeeves. Deras påflugenhet var en daglig prövning.

Bertie nickade ivrigt.

– Och som de luktade. Den där osnygga pälsen som de envisades med att lufsa omkring i.

– Definitivt Sir, sa Jeeves. En beundransvärd iakttagelse. Jag föreställer mig hur en pälsrengöring skulle hälsas med bifall från öns turistnäring.

Det som nu lockar mig är ett ställe så till den grad fritt från lortbjörnar att en del äventyrare sägs ska sakna dem, haha!

– Haha, ekade Jeeves.

Wooster fyllde för tredje gången sitt glas , hans betjänt däremot avböjde. Wooster harklade sig högtidligt och sa.

– Vi ska bestiga Mount Everest, Jeeves. Varken mer eller mindre. Vad säger du om det?

Utan att med en min röja sina tankar tömde Jeeves sitt glas till ungefär hälften, sedan sa han.

– En beundransvärd ide’, Sir. Jag utgår självfallet ifrån att ni skämtar!

– Ingalunda, Jeeves. Brukar jag skämta?

– Inte som jag kan påminna mig, Sir.

Jeeves torkade sig i pannan med en nystruken linnenäsduk. Sedan sade han.

– Får jag påminna om att det vi talar om inte rör sig om någon behändig liten söndagspromenad med spatserkäpp och en vårblomma på kavajslaget. Glöm inte, Sir, att den antydda alptoppen råkar vara världens högsta berg…

– Det vet jag fuller väl, sa Wooster. Men ni är ju en man i sina bästa år och vid en avundsvärt robust vigör, något man vid gud inte kan beskylla mej för, haha. Men var förvissad om att mina tankar följer dig hela vägen, upp såväl som ner. Därutöver blir det mitt personliga bidrag att upprätta vårt basläger nedanför berget. Anskaffning av packåsnor, som sägs vara genuint arbetsskygga. Och någon måste ju ta sig an allt detta kostsamma stök med mat och dryck, Jeeves. Jag tänker mej dessutom att vi ska fira nedkomsten med fyrverkerier i en omfattning som kommer att lysa upp hela den åbäkiga bergskedjan. Påminn mej om att inte glömma kortvågsradioutrustningen för kommunikation. Plåster mot de ofrånkomliga fotblåsorna. Förlust av en eller annan tå får vi räkna med.

Här hördes ett svagt kvidande från Jeeves. Han drack ur det sista i sitt glas, sedan reste han sig ceremoniellt.

– Vad gör du?! frågade Wooster.

– Jag går för att packa mina tillhörigheter, Sir. Kort sagt: jag säger upp mig! Bestigandet av världens högsta och mest nedskräpade berg måste rimligen överstiga vad man kan begära av en butler med mina kvalifikationer.

Wooster satt förstummad, häpen över sin betjänts frispråkighet. Hans blinkningar röjde intensiv tankearbete, och ett beslut såg dagens ljus.

– Äsch, jag skämtade bara, Jeeves. Att ni skulle överge mig ingår inte i min världsbild. Vi glömmer Mount Everest med sina överfulla papperskorgar och oset från gatuköken. Hur skulle jag nånsin klara mej utan er, Jeeves? Jag som på egen hand inte ens kan knyta en smokingfluga! Tanken svindlar! Nej Jeeves, vi vänder blad och besöker min moster Sofrine på godset Hamton Marsh.

– Very good, Sir, sa Jeeves. Och jag tar gärna ett halvt glas till.

