Efter regn kommer solsken, brukar man säga. Men i det här fallet visade sig vara tvärtom. En grå betonghimmel ligger tung över stan, och det känns sannerligen som att någon lagt ett lock över alltsammans. Luften känns kvav och syrefattig.

Det är inte lätt att tänka klart under dessa förhållanden. Det blir molnigt även i huvudet. Vi har gott om växter i lägenheten numera, men det känns inte som att de bidrar med varken syre eller harmoni. De bara står där och skriker efter vatten. Ytterligare ett krav. Ytterligare en källa till stress.

Jag antar att jag kan glädjas åt att ha hunnit absorbera gott om solsken innan molnen hopade sig. Vi låg på en filt i min mormors trädgård flera dagar i sträck, och tappade nästan greppet om verkligheten. Det kanske var bra att vädret vände sin kappa så att vi blev påminda om vardagen och alla måsten.

Efter lite D-vitamin, kylbalsam och vätskeersättning försöker jag låtsas att jag har full kontroll, men molnen i hjärnan ställer till det. När man arbetar med information är det liksom en fördel om hjärnan faktiskt har kapacitet att lagra information, men just nu känns det ganska trångt.

Nåväl. Jag får sitta här ett tag och hoppas att fläktarna blåser bort mina inre moln så att jag kan jobba obehindrat. Jag är dock rastlösheten personifierad.

Jag funderar på att bygga en egen fidget spinner. Ni vet, de där snurrorna som är så populära just nu. Det känns som att hjärnan blir mer stimulerad om man faktiskt gör en från scratch i stället för att köpa en. Det kanske bara är inbillning. Min hjärna har som sagt svårt att tänka klart i nuläget.

Men om valet står mellan att göra något eller att vänta så väljer jag det förstnämnda. För att citera First day of my life av Bright Eyes: ”I’d rather be working for a paycheck, than waiting to win the lottery.

