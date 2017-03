Ja, man kan egentligen fråga sig om debutanten Joanna Cannons originella roman över huvudtaget är en deckare. Problemet med får och getter utspelar sig i en engelsk förort på 1970-talet, en sluten miljö där alla känner alla. Berättelsen börjar i juni 1976 då en oerhörd värmebölja lamslår England och boken slutar i augusti samma år då regnet äntligen kommer som en förlossare. Och med regnet återkommer Mrs Creasy, som varit försvunnen i nästan två månader, för att ställa saker och ting till rätta. Tror vi, för där slutar boken och vi får inte veta hur det går med den rättskipningen.

Allt berättas ur småflickorna Grace och Tillys synvinkel på ett humoristiskt språk, späckat av metaforer.

Det är Grace som är bokens berättare:

”Lukten av uppvärmd asfalt stack i näsan och jag rättade till benen mot det varma teglet. Det gick inte att komma undan hettan. Den var där varje morgon när vi vaknade, efterhängsen och obesegrad hängde den i luften som ett oavslutat gräl”

Flickorna beslutar sig för att ta reda på vad som har hänt Mrs. Creasy. Genom deras oskyldiga ögon beskrivs en trångsynt småstadsmentalitet och uppdagas hemligheter som kan driva människor att begå grymma handlingar.

Det är inga vackra själar som avslöjas under flickornas sökande. Samtidigt finns där något försonande i grannarnas täta band till varandra. En katharsis kanske sker i och med Mrs Creasys återkomst?

Författaren till Lewis-trilogin är tillbaka! Peter Mays nya bok Entry Island (boken har behållit sin engelska titel) tilldrar sig i två miljöer. Dels återvänder han till Yttre Hebriderna där Lewis-trilogin utspelar sig, dels får vi bekanta oss med Magdalenöarna i St. Lawrenceviken i Canada. Trakterna har en hel del gemensamt. De är vindpinade, karga och ganska otillgängliga öar som bildar en utmärkt bakgrund till de romantiska dramer författaren målar upp. För det är två parallella berättelser vi får följa. Den ena utspelar sig i nuet. En förmögen hummeruppköpare mördas i sitt hem på Entry Island och hans hustru häktas på sannolika skäl. Märkligt är att kriminalpolisen Sime Mackenzie från Süreté i Montréal bestämt påstår sig känna igen den misstänkta.

En omöjlighet, för de har aldrig träffats. Sime Mackenzie, som polisen heter, är sliten efter en smärtsam skilsmässa och hemsöks av drömmar de få stunder han lyckas slumra till. Den andra berättelsen utspelar sig i drömmarna då Sime möter sig själv som fattig torparpojke på Hebriderna på artonhundratalet. Livet är tufft för torparfamiljerna, det råder hungersnöd i Scottland och på Irland. I många byar har familjerna tvingats utvandra till Amerika då potatisskörden under många år slagit fel.

Nu kräver godsägaren torparna på arrenden de inte är i stånd att betala. När torparna vägrar slås de obarmhärtigt ner, byarna bränns och invånarna tvingas fly under hugg och slag. Hemlösa drivs de iväg eller körs till närmaste hamn för att skeppas över till den nya världen. I en tumult på kajen skiljs Sime och hans älskade, godsägardottern Ciorstaidh åt och Sime hamnar på tremastaren Eliza som just lägger ut mot Canada.

De två berättelserna vävs samman på slutet, givetvis. Och trots att alla trådar inte riktigt knyts ihop är detta en fantasieggande historia, oupphörligen spännande, och som sagt, mycket romantisk.

Inlagd av