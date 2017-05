På Bönans Båtklubb utanför Gävle hade man jobbat hårt med att sätta dyrgriparna i sjön inför den stundande båtsäsongen. Mot slutet av dagen låg farkosterna lyckligt förtöjda längs bryggorna, smattrande med riggen och melodiskt kluckande med plastskroven. Det blev dags att packa ihop och åka hem.

En ung man i slips och kontorskostym kom då in på klubbområdet. Efter att ha strosat ikring en stund frågade han efter klubbens ordförande och anvisades till klubbhuset. Där fann han en man med overall och ett friluftsansikte som föreföll skulpterat av hård motvind och överraskande regnbyar. Mannen satt hukad över pappersarbete i ett kontorsrum vars mest iögonfallande föremål var en jättelik och gissningsvis uppstoppad gädda monterad på väggen som om den varit klubbens grundare.

– Hrrm, hälsade mannen i kostym och stack in huvudet genom dörröppningen. Jag söker klubbordförande.

– Det är jag, sa overallmannen och sköt ifrån sig ett papper med klubbekonomi.

– Mitt namn är Gran och det står jag för, fortsatte besökaren och slog an en skämtsam ton. Saken är den ser du att jag har gått och ärvt en vacker summa pengar efter far min. Plötsligt fann jag mig rustad att köpa vad försäjaren på Marinföretaget betecknade som en motorsnipa med ruff, eller om han möjligen sa muff?

Klubbordförande sköt upp sina glasögon i håret och sa.

– Ruff är nog vad han sa. Du har således redan köpt båten? Och nu vill du ha en båtplats kan jag tänka mej.

– Alldeles på pricken, sa mannen i kostym. En stilig båt, vill jag påstå och en prydnad för din klubb.

Ordförande kliade sig bekymrat i hårbotten, drog ner glasögonen på plats och sa.

– Du är att gratulera till själva båtinnehavet, men du har agerat bakvänt, unge man. Båtar finns alltid att köpa men båtplatser är det ont om. Först av allt borde du ha försäkrat dig om ett ställe att ha snipan. Var har du den nu?

– Jag band den vid ett cykelställ nere vid stranden utanför Marinföretaget.

Klubbordförande sköt upp glasögonen i håret och sa med betydande skärpa i rösten.

– Jag förutsätter att du skaffat dig kännedom om båtar och deras framdrivning och framför allt om det regelverk som gäller till sjöss.

Glasögonen drogs ner över näsan.

-‘Regler’ säger du, sa besökaren. Där rök den omtalande frihetskänslan som man sägs uppleva ombord på egen båt!

Han lutade sig fram över bordet och fortsatte förtroligt och med dämpad röst.

– Oss emellan vet jag knappt ett dyft om motorbåtar. Men det måtte väl vara ungefär som att ratta en av radiobilarna på Gröna lund bortsett från att man helst bör undvika att avsiktligt köra på på andra båtar, haha. Resten lär jag mig vartefter. I själva verket tycker jag inte om vatten i de avskräckande volymer som vi talar om här. Jag uppfattar vatten som en undanglidande och otillförlitligt medium. Helt klart förflyttar jag mig hellre på ett stillaliggande underlag, gärna asfalterat. Alla slås väl av att människan saknar fenor. Nog borde det ge en vink om att fasta land är vår naturliga vistelseort.

Klubbordförande hade lyssnat med allt större förundran. Han sköt upp glasögonen i håret och sa.

– Nu förstår jag inte. Om du så till den grad ogillar vatten, varför går du då och köper en ruffad motorsnipa?

Mannen i kostym sänkte ytterligare rösten.

– ‘Cherchez la femme’, som fransmännen säger. Betyder ‘Sök kvinnan’. Upphovet till mitt båtköp heter Barbro och är kvinnan som jag nyss blitt ihop med. Men den älskliga varelsen gjorde redan från början klart att hon inte kunde tänka sig en karl utan båt. Så jag är ju mer eller mindre tvungen att gå henne till mötes för att få behålla henne. Lite skämtsamt kallade jag henne Besättningen, men det tog hon inte väl upp.”Stopp och belägg”, sa hon och fortsatte. ”Det har länge varit på hög tid att införa lite jämlikhet i fritidsbåtarna. Innebär att ena dagen styr och ställer du som kapten ombord, men nästa utflykt blir med mej som kapten.”

Här fann klubbordföranden måttet rågat.

– Din ansökan om att bli medlem i båtklubben avslår jag blankt. Behåll för all del båten men bara på villkor att du och din Barbro inte använder den förrän ni gått en kurs i båtvett och navigation.

Med det sagt satte klubbordföranden ner glasögonen på näsan och återvände bryskt till sitt pappersarbete.

Här fann den unge mannen en lättnad i att lämna klubbhuset. På vägen mot grinden uppmärksammade han en Albin 25 som blivit kvar på land eftersom där återstod en del att göra innan båten kunde sättas i sjön. Ägaren låg på knä på fördäcket med en burk och en pensel framför sig.

Mannen i kostym stannade och sa.

– Och här byts till sommardäck, ser jag!

Mannen på däcket stoppade penseln i burken med teakolja.

– Du söker en båtplats kan jag förstå? sa han.

– Ja, men här tycks det vara fullbokat. Dessutom måste jag och min sambo först genomlida en kurs i navigering.

Mannen på fördäcket rätade på ryggen och sa.

– Jag kan hyra ut en båtplats åt dej.

– Verkligen! Var någonstans?

– Över somaren kan du få ställa båten på min tomt i Snättringe, sa båtägaren. Hur vi gör till vintern får vi diskutera i höst.

– Nu tror jag inte jag förstår hur du resonerar.

– Det har blivit lite på modet i vissa klubbar att ha båten liggande mer eller mindre okörd vid bryggan under sommaren. Man nöjer sig med att sitta i godan ro i båten och ha det mysigt under kapellet. Självklart har man med sig mat och drycker. Inga överrumplande stormbyar eller motorstopp mitt ute på Jungfrufjärden. Och du slipper bry din hjärna med babord och styrbord och GPS-navigering och allt det där… vad nu, går du din väg!?

