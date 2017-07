Vi är nu en vecka in i rötmånaden och jag börjar misstänka att inte ens hjärnan är förskonad denna period av intensifierad förruttnelse. Är det så här zombieapokalypsen börjar? Eller rör det sig bara om någon form av säsongsafasi?

Det känns som att hållbarheten på mina tankar och ord är kortare än vanligt. Frukterna i huvudskålen har blivit utsatta för röta. Jag tänker ut intressanta saker att säga, men när tankarna väl lämnar min mun har de hunnit tappa sin hållfasthet och blivit substanslöst mos.

Mitt ordförråd består för närvarande av halvtomma kartonger. Det mesta har blivit skämt och har därför fått kastas bort, till bananflugornas förtret. Jag är faktiskt lite förundrad över metaforen jag precis lyckades formulera. Den måste ha tillhört det som blivit kvar i förrådet.

Min oförmåga att tänka klart gör mig nästan lite illamående. När man livnär sig på skriftlig och visuell kommunikation är det en fördel att kunna vara expressiv. Utan den förmågan blir man lika oduglig som Kal-El blir i närheten av kryptonit. Krafterna bleknar.

Skillnaden i det här fallet är dock att exponering är lösningen. I stället för att distansera sig från kryptoniten ska man utsätta sig för den, tvinga sig själv att kommunicera med andra människor. Om man drar sig undan och fastnar i tanken att man inte har något att säga så förvärras bara situationen.

När man arbetar inom kommunikation kan man inte alltid sitta och vänta på att få inspiration. Ibland måste man tvinga fram orden. Det är som att försöka starta en maskin som inte varit i bruk under en längre tid.

Det går trögt i början. Man spottar ur sig några halvhjärtade fraser. Efter ett tag märker man att det börjar flyta på. Maskineriet är uppvärmt och redo för produktion.

Då gäller det att producera så mycket som möjligt, för man vet aldrig när tankarna återigen blir utsatta för röta. Det kan slå till när man minst anar. Mitt i en mening kan blicken fastna i tangentbordet; rinna ned mellan bokstäverna som oönskat kaffespill och klibba igen mekaniken.

I takt med att jag formulerat den här krönikan har jag successivt rensat bort ruttna hjärnceller och ersatt dem med nya. Jag har slängt all rutten frukt som legat i huvudskålen och sedan fyllt utrymmet med något färskt.

Förhoppningsvis håller det sig fräscht ett tag innan den inre rötmånaden gör sig påmind igen.

