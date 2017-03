Jag arbetade en sommar som redaktör på en numera nedlagd tidning i Tierp. Efter inskolning fick jag ta över ansvaret för en sida med blandad förströelse. Där fann man dagens kåseri, ’roliga historier’ och ordvitsar som att ‘tonfisk äter man med stämgaffel’. Där kunde man gäspa över den tecknade serien ’Adamson’. Sidan ansågs insnöad och sömngångaraktig. Att åstadkomma en uppryckning blev min uppgift.

– Se nu till att skapa ett andningshål för våra arma läsare efter allt vad de fått stå ut med på sidorna med debatt och nyheter, uppmanade chefredaktören. Kom med något nytt. Överraska, slå kullerbyttor om så behövs!

Jag grep mig an uppgiften med ungdomens fallenhet för upptåg och knalleffekter. Till att börja med inbjöd jag läsekretsen till aktivt deltagande i förnyelsearbetet!

En spalt avsattes för vad jag kallade qlotter, således en förädlad form av det klotter som sågs på plank, husgavlar och andra ytor i staden.

”Välkommen till vårt qlotterplank”, skrev jag i min introduktion. ”Var inte försagda utan kläm fram med vad ni brinner för eller avskyr eller tycker bör påtalas. Det mesta går för sig utom skvaller och smädelser. Skriv djärvt, skriv ur hjärtat, men skriv kort! Teckningar och inte alltför krävande dikter är också välkomna”.

Erbjudandet mötte oväntat gensvar, och qlotterplanket tilldelades snart ökat utrymme. I ömmande fall och i mån av förmåga kommenterade jag bidragen. En del klippte jag ur och sparade. Här några av dem:

” Herr Redaktör. Som nybliven pensionär har jag äntligen fått tid att fördjupa mig i ämnet filosofi. Något som väckt mitt omedelbara intresse är den mustasch som märkligt nog tycks ha suttit i ansiktet på den tyske filosofen Friedrich Nietzsche. Är det möjligen bekant hur mannen bar sig åt för att äta med en så skrymmande rabatt hängande mitt i vägen? Hur inpasserade soppor, semlor och liknande livsmedel utan omfattande nedsölning av munstaschen?

Anders i Forsbacka”.

Svar: Bäste Anders. Din fråga ställer mig svarslös trots att jag fick AB i ämnet filosofi i studentbetyget. Möjligen kan någon form av sugrör ha kommit till användning, men här återstår mycket forskning innan mysteriet fått en trovärdig förklaring. Ett rykte om lösmustasch som cirkulerade på universitetet i Basel, där Nietzsche undervisade, tillbakavisades av hans syster Elisabeth.

”Herr redaktör. Man ska prata med sina krukväxter, sa på sin tid Ria Wägner i TV. Så det gör jag. ”God morgon växter”, säger jag till att börja med. Sen fortsätter jag att struntprata med dem under dagen. Men mina krukväxter förefaller vara av en osällskaplig sort för de fortsätter tjurigt att tappa sina blad och på andra sätt demonstrera sin vantrivsel. Kanske ger jag dem för lite vatten, kanske ger jag dem för mycket? Kan redaktionen hjälpa mig att bli ense med mina gröna inhysingar.

Liselott 60.”

Svar: Bästa Liselott. Krukväxter kan vara kinkiga med omvårdnaden, men till all lycka finns en sort som uthärdar all tänkbar försummelse och vanvård. Jag talar om fikusen. Daltande tycks vara det värsta fikusen vet. Den tillbringar sitt torftiga liv med att stå och slöa dag efter dag i sin kruka, och får den inget vatten så ”kvetter de” som vi säger i Värmland. Jag vill avråda Liselott från att ens försöka prata med denna enstöring och självplågare. Det är omvittnat att fikusen trivs bäst i skumma trappuppgångar, bilverkstäder, ovädrade sammanträdesrum och andra lokaler där normala krukväxter skulle falla i vanmakt efter en vecka och fälla både blommor och blad. Skaffa sig en fikus, Liselott, och lycka till med den!

”Herr redaktör! Jag är en lättretad äldre man som förargar mig på den grasserande besattheten i matlagning i våra medier. Mer eller mindre komplicerade anrättningar möter oss vart vi vänder blicken. Vi ser dem dagligen i TV – dock än så länge inte i Rapport med väderinslag från SMH, tack för det! Recept finns att läsa på förpackningar och i offentliga lokaler, och de breder ut sig i dagstidningar och tidskrifter. Till detta kommer mångfalden av kokböcker.

Kort sagt blomstrar en omåttlighet över alla gränser, menar jag. På pin kiv anhåller jag därför om att som motvikt få komplettera utbudet med några antirecept:

Ansjovis a’ la Malta. Finhacka innehållet i en burk ansjovis och blanda ner resultatet i en karott färska blåbär. Mosa alltsammans till en obeskrivlig geggamoja. Strö till sist med berått mod en näve lättrostade kycklingdun över gräsligheten och servera efter att barnen gått och lagt sig.

Rabarberål. Rensa en rökt ål och ersätt inkråmet med en rabarberstjälk av motsvarande längd. Toppa med en struken matsked lättflytande motorolja. Serveras med kräkpåse.

Recepthatare.”

