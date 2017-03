Herbert beskrevs som en snäll och oförarglig man, åtminstone de gånger han var hemma. Något som sällan inträffade eftersom Herbert hade sina arbetsplatser förlagda till bergstrakterna i Väst-Afrika och östra Sydamerika. Där frihackade och insamlade han i åratal prover på bergarter och mineral som delprojekt i den storslagna teorin om ’kontinentaldriften’ – det vi idag hellre kallar plattektonik.

I sitt arbete var Herbert oeftergivlig. En klocka kunde ruckas men inte Herbert så snart det ankom på stenarter, i övrigt var han medgörlig och omtänksam.

– Berätta om ditt arbete, bad Herberts son en dag när fadern just hade kommit hem. Halva ringfingret på vänsterhanden satt lite löst efter ett felslag med stenhackan i Adamaouabergen i Nigeria.

– Mitt arbete frestar på, började Herbert. Laviner och kallblåst. Alla dessa vulkanutbrott. Termiterna. Att klättra uppför är tungt nog, att klättra ner är värre eftersom det sliter så på knäna. Men bergsgorillorna i Uganda var en charmerande bekantskap. De är bladätande filosofer med en lättjefull livsstil. De är samtidigt lite trötta på de biologer, filmteam och andra fans som envisas med att dokumentera vart steg djuren tar. I Uganda talas i dessa dagar om att få gorillorna anslutna till ett eget fackförbund. En angelägen uppgift blir att påskynda djurens sociala utveckling. Ledighet från posering inför kamerorna åtminstone under veckosluten är ett annat önskemål.

– Hur började det? frågade sonen. Att pappa fick detta brinnande intresse för just mineraler?

– I grunden kom det sig av att jag som ung var en sådan överdängare på att gå på händer. Vi skolungdomar tävlade gärna om vem som kunde förflytta sig längst uppochnedvänd, jag vann nästan alltid. En gång gick jag mellan Avan och Hopplaryd, hela vägen på händerna. Medan jag gick längs vägkanten kom jag att lägga märke till stenarna på marken.

Det slog mig för första gången hur vackra de var. De allra vackraste hittade jag under handpromenaderna utmed stranden norr om Visby där vi hyrde stuga om somrarna. Det var så mitt intresse väcktes. Jag insåg att det var för att stenarna var så gratis som de hölls för ointressanta , ändå kan de vara som juveler att se på och hålla i handen.

Jag gick till biblioteket och lånade Per H Lundgårds Stenar i färg. Där kunde jag läsa att en sten inte bara är en sten. De flesta är sammansatta av olika mineral, det vill säga av olika kemiskt och kristalliskt enhetliga ämnen. All den sten vi har i källaren, har pappa samlat dem?

– Varenda en, och i regel har jag själv burit ner dem från bergen. Redan i din ålder samlade jag stenar hela veckan utom på söndagarna för då sorterade jag. Jag la mina fynd i olika fack alltefter släktskap och sammansättning. Sen så småningom, efter studier i Uppsala, blev jag mineralog på allvar. Mineralen är fascinerande som sådana, men dessutom har de så vackra namn. Plagioklas. Slirgnejs…

– Snarare lustiga än vackra, sa sonen.

– Turmalin, sa fader Herbert förälskat. Zinkblände.

– Stopp, sa sonen. Vält inte sådana lass över mig!

Men Herbert var i sitt esse. Han lade ifrån sig förstoringsglaset och slog ut med armen som inför en överväldigande syn.

– Kalciumtitansilikat, ropade han pasionerat. Amfibolit, diabas och basalt! Hör du inte, det är som trumpetstötar ur ett bergmassiv.

Men Herberts fru Astrid skrattade och sa:

– Nu är pappa igång igen med sin bergspredikan!

En gång var Herbert borta drygt ett år. Men så en dag ringde dörrklockan , och in steg Herbert kånkande på två kappsäckar med stenprover från Nordappalacherna. Han tog sin fru i famnen och vände sig sedan till pojken vid hennes sida.

– Och vem är du?

– Lars, sa den tillfrågade.

– Säger du det. Det heter min son också.

– Jag är din son, ropade sonen sårad.

– Verkligen, sa far förvånad. I så fall har du ränt förfärligt i höjden sen jag såg dig sist! Det må jag då säga! Den där lilla tofsen under hakan kan jag inte minnas att du hade sist jag såg dig. Nå, men i så fall är ju hela min familj samlad på ett och samma ställe. Så trevligt. I morn, Lars, ska du få hjälpa mig sortera. Jag har några makalösa exemplar av litiumpyroxen.

Kort tid efter hemkomsten blev far sjuk, och doktorn sa.

– Ni ser lite medtagen ut, och armarna förefaller märkligt förlängda. Men blodproverna är i god överensstämmelse med min diagnos. Jag skriver en remiss till njurkliniken på Karlstad sjukhus. Det blir att operera, men det brukar göras med utmärkt resultat.

– Operation?, sa Herbert. För vad!?

– Njursten.

