Har du många vänner som är singlar? Tycker du synd om dem? Funderar du på när tusan de ska hitta någon? Sluta med det. De kanske älskar att vara för sig själva.

Alla hjärtans dag kom och gick som alltid i februari. En vecka innan möttes jag och en av mina singelvänner för en bit mat ute på stan. Många ämnen och händelser skulle avhandlas då vi inte setts på ett tag.

Något vi gärna pratar om är just singelskapet. Vi gillar det så mycket att vi till och med sporadiskt spelar in en poddcast om det. Vi har båda valt att köra solo större delen av livet, gillar att skämta om det och tycker det är förvånande hur gärna andra människor vill att vi inte ska vara ensamma.

Singelskapet är något man så snabbt som möjligt ska undfly. Komma ur. Att vara singel är jobbigt, pinsamt och i ärlighetens namn måste det ju vara fel på de som är det. Stackarna. Ingen vill ha oss.

Hur egocentriskt det än låter så handlar singelskap ibland om att älska sig själv lika mycket som man kan älska någon annan. Istället för att utvecklas tillsammans med någon utvecklas man för sig själv. Vilket är lika bra och minst lika viktigt.

Det handlar om många saker, men främst om frihet. Att vara för sig själv men ändå vara lycklig. Det är jag och min singelkompis bra på. Att vara lycklig med någon låter för oss mycket svårare.

Vi är något så udda som frivilliga singlar. Det är ett val som aldrig varit speciellt svårt. Jag väljer hellre mig själv än halvdan kärlek, vilket det i ärlighetens namn ofta handlar om. Bara någon, vem som helst, är inte för mig.

Över en varsin tallrik med pulled pork pratade vi återigen om hur mycket vi älskar den där friheten, att kunna planera sin egen tid, ha sovmorgon när vi känner för det och ingen som stör sig på det. Hela vårt vuxna liv har vi varit utan parter. Och livet har varit rikt. Lycka finns inuti dig själv, inte bara i eller tillsammans med en annan person.

Till skillnad från vad folk tror så tänker vi inte alls mycket på att ”hitta någon”. Det tror jag ingen av oss som valt att vara singel gör. Just för att det är ett val. Det är samhället som talar om för oss att det är en extremt viktig del av livet det där med att vara i ett förhållande. Ett tvåskap. Att vara två är inte ett mått på hur lycklig du är, tvärtemot vad folk verkar tro. Att vara två är inget måste.

Snart fyller jag 30 år. Och är singel. För en del låter det som ett misslyckande. En katastrof. Som att livet är över innan det ens börjat. Dessutom har jag varit singel i över tio år. Jag har inte “hittat” någon, jag har hittat något bättre; mig själv.

Inlagd av