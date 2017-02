Han fick feeling. Måns Harvidsson i bandet Albatraoz pressade en ung kvinnas ansikte mot sitt skrev för att han fick feeling. Han ofredade henne mitt under en konsert med ett leende på läpparna för att han fick feeling. Han fick feeling. Jag upprepar det för mig själv i något slags försök att förstå hur man kan skylla ett ofredande på att man fått feeling.

Det här måste vara det mest bisarra jag-fick-feeling-ögonblicket sedan Carolas utspel under Allsång på Skansen 2005, då hon slet upp en klunga margeriter ur en kruka och kastade på en kvinna i publiken. Men jord kan man borsta av sig. Till skillnad från ett övergrepp. Det sitter kvar.

Harvidssons utspel är inte enbart inetsat i offrets medvetande. Tack vare mobilkameror och sociala medier finns det nu inetsat i mångas medvetande, vilket i förlängningen leder till att det även finns inetsat i Harvidsson själv.

Jag tror nämligen inte att han hade legat sömnlös om det inte vore för reaktionerna. För om man kan antasta någon och vifta bort det så nonchalant som han gjorde saknar man förmågan att känna ånger. Han behöver lämna in sin moraliska kompass på lagning.

Jag vet precis hur män som Harvidsson fungerar. Om man nu kan säga att de fungerar. De mår mer dåligt över hur de själva drabbas än hur deras offer drabbas. De ångrar sig först när deras agerande slår tillbaka på dem själva.

Det här är dock större än Harvidsson. Han är bara en pjäs i ett större spel. Det är inte första gången en kvinna blir antastad under en konsert, och definitivt inte första gången i allmänhet.

Allt fler kvinnor identifierar sig som manshatare, och allt fler män kastar bränsle på elden genom att reagera precis som förväntat.

Jag har aldrig tagit åt mig personligen av manshat, för de hatar inte mig personligen utan den struktur jag är en del av. Jag hatar den också. Jag önskar att jag kunde säga upp mitt medlemskap och klippa platinumkortet.

Men jag tror att jag kan göra mer nytta som insider, för man kan inte ändra strukturer utifrån. Jag löser ingenting genom att distansera mig och avsäga mig ansvaret för andra mäns agerande.

Bara för att du råkar vara en hyvens kille betyder inte det att du har rena händer. Det är delat ansvar. Vi måste lära varandra att bli bättre män och skapa en mansroll som inte präglas av destruktiva impulser.

Här kommer lektion ett: nästa gång du får feeling, kasta margeriter i stället för att antasta någon.

