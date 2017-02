På våren tillträdde Knut Koriander tjänsten som kriminalkommissarie vid Polisen i Gävle. I gryningen en sommarmorgon var han på hemväg efter ett nattligt utredningsmöte på Polishuset. Han tog vägen genom ett för honom ganska okänt område: Brynäs. Stadsdelen med den välkända idrottsföreningen.

Plötsligt blev kommissarien stående – bara för att tre sekunder senare med ett pantersprång huka sig bakom en parkerad Range Rover. Över biltaket betraktade Koriander tvåvåningshuset snett över gatan. På garagetaket såg han en medelålders karl med pösmage. Mannen befann sig nedanför ett fönster som hade lämnats halvöppet för värmens skull. Genom att ställa sig på tå hade mannen lyckats koppla av fönsterhaken. Med grepp om fönsterkarmens nederdel försökte han häva sig upp och in genom det öppna fönstret. Men stormagen tog emot.

Mannen på garagetaket gav inte upp. Han satte sig upp och sökte med blicken runt tomten. Fann vad han sökte: en halvfull vattentunna vid ena husknuten.

Mannen tar sig ner samma väg som han kommit upp på taket: via spalje’n med röda klängrosor. Han stjälper vattnet ur tunnan som är av plast. Efter en stunds kånkande, lyftande och klättrande befinner sig både han och tunnan på garagetaket. Väl där rullar mannen fram tunnan till väggen, ställer sig på den och häver sig utan större besvär in genom fönstret. Skrik hörs från rummet som plötsligt badar i ljus.

Kommissarien har samtidigt lämnat gatan och tagit sig upp på garagetaket. Därifrån fortsatte han upp på tunnan, klev in genom fönstret och måste ta ett jättekliv över sitt byte som sitter på golvet lutad mot rummets värmeelement.

Mitt på golvet står en storvuxen kvinna i kycklinggult nattlinne. I handen håller hon en krycka medan hon stirrar ömsom på mannen vid elementet, ömsom på kommissarien.

Med draget tjänstevapen vänder sig Koriander till mannen på golvet.

– Rör inte en fena! Du är härmed anhållen för olaga intrång! Hur smakar det?

Efter att ha satt på mannen handfängsel vände sig kommissarien till kvinnan som fått på sig en morgonrock.

– Hur mår du?

– Jag har en snedställd stortå på vänster fot, om polisen nödvändigt behöver veta.

– Vad jag vill höra är en kort och något sånär sammanhängande beskrivning av vad som försiggår här. Ingenting annat, sa Koriander.

Kvinnan satte sig på sängkanten, lade från sig kryckan och sa.

– Jag vaknade av att han där på golvet kom indrullande genom fönstret. Med buller och bång. Men inte såg jag att det var Elof, mörkt som det var.

Kommissarien kände sig manad att få en smula styrsel på situationen.

– ”Elof”, säger du. Du känner alltså mannen? sa han förbluffad.

– Jag är väl så tvungen, sa kvinnan. Vi har varit gifta i snart fyra år. Det är lång tid.

– Förlåt om jag avbryter, sa mannen på golvet, men mitt intryck är att kommissarien behöver en briefing. Således några ord om hur saker och ting förhåller sig till varandra här. Får jag således presentera min hustru Märta. En mycket resolut kvinna och utrustad med ansenliga kroppskrafter. Hon har alldeles nyss slagit mig halvt fördärvad och förmodligen strakbent för resten av livet. Som effektivt tillhygge använde hon sin kryckkäpp.

– Sin kryckkäpp!!

– Rätt uppfattat. Sin kryckkäpp. En sådan hustru har jag, kommissarien.

– Skyll dej själv, sa kvinnan. Komma hem genom fönstret! Mitt i natten! Jag trodde naturligtvis att de var en inbrottstjuv eller våldsverkare. Varför i hela friden går du inte in genom dörren som vanligt folk?

– Jag glömde nycklarna när jag bytte byxor i morse.

– Jaha. Och vem har bett dig byta byxor mitt i veckan om jag får fråga? utbrast kvinnan.

– Ett ögonblick, insköt Koriander. Märkte du inte att du saknade nycklarna när du lämnade lägenheten?

– Min hustru och jag gick samtidigt men det var hon som stängde.

– Inte kunde jag veta att du var hemma, sa Elof. Du skulle ju besöka din syster

i Valbo och sova över där.

– Det vart inställt eftersom min syster fått vinterkräksjukan.

En stund av tystnad infann sig. Kommissarie Koriander kände plötsligt igen mannen på golvet från en bild i stadens brottsregister. Han hette Emanuelsson och hade dömts till fängelse vid flera tillfällen.

En känsla av tomhet ansatte kommissarien. Trött var han också. Och liksom onödig. Att mannen på golvet tagit sig in fönstervägen till sitt eget hus var ingenting man kunde besvära en åklagare med. Koriander vände sig till Elof.

– Hur står det till med höften?

Elof prövade med att sträcka ut benet – och svor till.

Stödd på kryckan tog sig Märta fram till maken som blivit sittande vid elementet.

– Seså, upp med dej!

Hon gav maken en hand, och med ett kraftfullt ryck fick hon honom på benen. Det gick under gny och gnissel, men av allt att döma var Elof inte värre däran än att kunde linka ut i köket stödd av hustrun.

Kommissarien reste sig för att gå. Han stack ut huvudet i köket och frågade.

– Hur står det till med höften. Vi får hoppas att det inte är något brott i höftleden.

– Jag förnekar brott, sa Elof av gammal vana.

