Den som fiskar har alltid något att berätta.

Missunna mig därför inte nöjet att få återge ett minnesvärt fiskafänge i min barndom. Nåja, det var ju måttligt roligt då när det hände. Nöjsamt är det däremot att — så här en mansålder senare — få berätta om det omtumlande mötet med vad som måste ha varit en riktig buse till rekordgädda.

Upprinnelsen bestod i att jag brukade tillbringa mina somrar hos morfar och mormor som ägde ett skärgårdshus i Grönsjöbo. Vid gunstig väderlek badade vi alla i viken nedanför byns mejeri. Rådde i stället dåligt väder brukade morfar lägga från sig Gävleposten med ett ljudligt fras av tidningspappret. Sen yttrade han med rösten hos den som söker överrösta en pneumatisk borrmaskin eller påstridig demonstrant:

– Äntligen några rejäla skurar!

Han vände sig till mig där jag satt alldeles intill på verandaräcket fördjupad i en påse lördagsgodis.

– Det uppfriskande regnet. Du vet vad det betyder, pojk!

– Att gäddorna går till, sa jag och kom fort på benen.

– Viska inte, sa morfar, utan tala så jag hör. Be mormor att reda några bussiga smörgåsar åt oss och en termos inte alltför mesigt kaffe.

Så begav vi oss på fisketur, morfar och jag. Vi beundrade stackmolnen väster om oss, färgblossande och pösigt uppumpade som en samling kroppsbyggare på uppvisningsturne´. Morfar satt vid årorna medan han högljutt luftade sina synpunkter på stort och smått i skärgården. Kring oss lyfte dykänder och skrakar uppskrämda av de dånande ljudvågor som utbredde sig.

Vi närmade oss ögruppen längst ut, och nu var det jag som rodde. Molngubbarna spände sina muskler, och vågorna började gå med fradga.

En stund senare lade vi till vid ett av skären. Där skulle morfar pröva lyckan under några timmar, svingande sitt spinnspö från klippstränderna. Själv gav jag mig ut på eget fiskafänge. Jag ägde inte något eget spinnspö men hoppades få ett den dag jag fyllde åtta, trots morfars återkommande varningsord:

– Barn mår inte väl av att genast få allt de pekar på!

I avsaknad av modern fiskeutrustning gjorde jag som äldstgubbarna i Grönsjöbo: jag rodde drag.

Drag från eka praktiserades dåförtiden på flera sätt. Enklast var den anspråkslösa metoden att släppa ut draget efter ekan, knipa tag om reven med tänderna – eller i avsaknad av sådana mellan läpparna – och sedan sätta sig till årorna. Hur ofta hade jag inte sett bygubbarna ute på viken, uthålligt hopkurade i sina egenhändigt hopsnickrade flatekor! Från munnen på gubbarna löpte reven ut i vattnet med just den fart som uppskattades av gäddorna. Framdrivningstekniken bestod i ett knyckvis arbete med små, energisparande årtag.

I ett försök att efterlikna veteranerna kajkade jag ut från skäret, kringrodde några grund och kände mot underläppen pulsen från det framvickande draget (krokutrustat gäddbete) i andra änden av reven.

Redan här borde jag ha anat utgången, kan jag tycka idag. Jag borde ha förstått att inte bita tag fullt så hårt om reven…

En kvart senare kände jag rycket!

Jösses!! Överrumplande plötsligt kom det, samtidigt som det högg till i tandköttet när överkäkens ena framtand drogs med ut.

Trots smärtan hade jag sinnesnärvaro nog att kasta mig framåt i ett försök att rädda vad som räddas kunde. Som en pisksnärt ringlade reven iväg akterut tillsammans med vindan som den suttit upprullad på. Jag famlade över aktertoften – men grep i tomma luften. Ajöss med gäddan, ajöss med reven och med draget. Och med framtanden, tänkte jag chockad. Ajöss dessutom med drömmen om att besegra en av Grönövikens mytomspunna gammelgäddor och sedan i triumf bära det kungliga bytet genom byn, avundsjukt begapad av mina lekkamrater…

Men slumpen ville mej för en gångs skull väl: jag hittade framtanden på durken och gav ifrån mig ett tjut av glädje. Med tanden invirad i en näsduk rodde jag tillbaka till morfar som kom skuttande över klipporna. Trots lomhördheten hade han hört mig skrika.

– Vad är det?!, dånade han. Har det hänt något?

Jag berättade alltsammans , och morfar synade mej i gapet som en hästhandlare. Han fick några droppar blod på tummen och skrämde en svan på vingarna när han förkunnade för skärgården:

– Bloget forsar, gäddfan slapp undan och himlen gråter över människans dårskap i alla åldrar. Vi får åka hem, å det illa kvickt innan du fullkomligt ödelägger din tandhälsa. Utan framtänder ser du ut som en knipholk.

– Det var faktiskt bara en tand, invände jag sårad.

– Som om inte det är illa nog, larmade morfar, och så klev vi i båten.

– Håll i dej hårt, pojk, för nu kommer det att gå undan. Och sitt still i båten!

Morfar lade in en portion snus, satte sig till årorna och högg i, undan gick det. Själv låg jag utsträckt i fören och försökte känna mig som en i triumf hemvändande hjälte, dödligt sårad efter mötet med Grönövikens sjöodjur.

Redan samma dag fick jag tanden återinstallerad av tandläkare Didner i Gävle. Den rotade sig utan mankemang och återgav mitt leende dess fullskaliga charm.

Men jag slapp den sommaren inte undan de andra barnens ohämmade glädjeyttringar så snart fiske med drag kom på tal.

Barn är inte alltid att leka med!

