Under natten drömde jag att några kamrater övertalade mig att hoppa på ett tåg mot ett okänt land, utan varken pass, biljett eller packning. Extremt overkligt.

Jag har nämligen aldrig varit särskilt mottaglig för grupptryck. Det är en av de egenskaper jag är mest stolt över hos mig själv.

Vid ett tillfälle under min mellanstadietid på Stodeneskolan anordnade skolans tuffingar en bajsaktion. De skulle kasta hundbajs i några av närområdets brevlådor. Det var definitivt en ambitiös plan. Skitkorkad, men ambitiös.

I den åldern känner man ofta ett starkt behov av att ha en tillhörighet, en grupp att identifiera sig med. När jag blev utmanad att delta i bajsaktionen ställdes jag därför inför ett stort dilemma. Egentligen ett alldeles för stort dilemma för en så liten människa.

Om jag beslutade mig för att vara delaktig skulle jag vinna deras respekt och gå plus på cred-kontot, men jag skulle sabotera för andra och göra mig skyldig till skadegörelse.

I slutändan valde jag att vända bajshuliganerna ryggen och göra det rätta. Jag var hellre ocool med rent samvete än cool med skitigt samvete.

I samband med ett utvecklingssamtal någon tid senare förklarade min klassföreståndare vad som hade hänt och berömde mig för att jag inte varit delaktig. Det kändes bra, men det gäller att inte bli beroende av auktoriteters acceptans. Det är lika illa som grupptryck.

Det är svårt att hitta ett mellanläge. Man vill inte vara en bajshuligan, men man vill inte heller vara en paragrafryttare. Man vill vara snäll och rättfärdig utan att betraktas som tråkig.

Det är sådana tankar som kommer till mig efter att ha spenderat en hel natt åt att bli grillad av nitisk säkerhetspersonal på en tågstation i drömmarnas värld.

Jag vet inte om sensmoralen är att inte falla för grupptryck eller om budskapet är så enkelt som att jag borde titta mindre på realityserier om gränsbevakning.

Inlagd av