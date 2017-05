På andra sidan gardinen andas motorerna tungt, medan färskpressade solstrålar sipprar genom sömmarna och vidare ned i mitt glas. Efter vintermörkret lapar man i sig varenda droppe D-vitamin som vårsolen har att erbjuda.

Vågar man prata om våren? Eller utmanar man ödet genom att utropa sin glädje över att termometrarna står på 25 plusgrader? Vintern har ju en tendens att känna av sådant och slå till när man minst anar.

Men man kan märka av en markant skiftning. Folk börjar krypa ut ur sina trygga skal och blotta sina vintertrötta själar. Främlingar utbyter hoppfulla blickar, lätta nickningar och leenden.

Jag och min sambo har köpt en kanariepalm som just nu sträcker på sina blad i sovrummets fönster. Det är troligtvis mest ett desperat försök att påskynda sommaren, och markera att kylan inte är välkommen längre.

Våra katter är lite skeptiska när nya växter och ting dyker upp i hushållet. De går och inspekterar en längre tid. Jag tror att de ser lägenheten som deras, och att vi bara delar utrymmet. Helst skulle de säkerligen vilja vara delaktiga i alla inredningsfrågor. Men man måste ju dra gränsen någonstans.

De verkar dock ganska nöjda just nu. De trängs i solskenet under palmen och spinner högt. Jag kan verkligen relatera till känslan. Jag skulle också spinna om jag kunde.

När jag var hos frisören för ett tag sedan fick jag frågan om jag föredrog vintern. Jag har nog aldrig svarat på en fråga så snabbt. Verkligen inte! Jag är förmodligen så långt ifrån en vinterperson som man kan komma.

Våren och sommaren har alltid varit mina årstider. Visst klagar man lite på värmen ibland, men det är ju bara tough love. Vi bor ju trots allt i Sverige. Det hör ju liksom till att man ska klaga. Speciellt i sociala medier. En digital suck.

Men nu när jag sitter här vid köksbordet och lapar i mig solskenet så kan jag faktiskt inte förmå mig att klaga. Inte ens på motorerna som dränker ljudet av fågelkvitter.