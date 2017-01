Holger satt i köket och väntade, halvklädd och morgonrufsig i håret. Fötterna hade han lagt upp på Soja för den goa värmens skull.

– Du har det bra du Soja som bara är en hund, sa Holger. Att vara människa är fan så mycket knepigare.

– GO MORRON HOLGER, hojtade en glad stämma från tamburen. Majbritt från hemsjukvården (hon hade egna nycklar till alla sina gamlingar) kom tågande ut i köket, rosig och energisk. – Hur har han det i arla morgonstunden?

– Det är utdragna plågor, vet hon ju, skrockade Holger. Majbritt drog upp persiennen och öppnade vädringsfönstret.

– Lite sol behöver jag allt så jag ser var jag sätter nålen, sa hon.

Holger drog ner byxorna så pass att Majbritt kom åt med insulinsprutan. Varsamt tryckte hon in en dagsdos i låret på honom.

– Där satt den, sa hon och rätade på ryggen. Holger drog upp byxorna och krängde hängslena över de knotiga axlarna. Sedan ställde han tillbaka fötterna på hunden.

Majbritt skrev in dos och tidpunkt för injektionen i Holgers journal. Hon såg till att han sköljde ner sina fyra morgontabletter ordentligt med ett glas vatten, sedan slog hon sig ner vid köksbordet för en pratstund. Blicken fastnade på kylskåpsdörren, där Holger brukade sätta upp egentillverkade verser på papperslappar som hölls fast av små magneter.

– Jag ser att diktarlusta håller i sej, sa Majbritt. Hon gick fram till kylskåpet och läste högt:

Betjänten hade tvättat och matat greven

som låg i sin kammare, febrig och däven

säg mig Larsson, hur mår husets herre?

nådig frun, det blir bara värre och värre

nyss snöt han sig och fick näsan i näven

– Holger är allt bra duktig för sin ålder. Men ska han inte sätt på sej strumpera?

– Snart, sa Holger. Apropå dikter. Kommer Majbritt ihåg tromben 2004.

– Om! Vem kan glömma den. Mikaelidagen 29 september, jag minns det som igår. Huanemej så det blåste. Och som han bröla och tjöt, tromba, med sin virvel av snurrande luft som hängde ner ifrån molnet som snabla på en elefant, och allt inom räckhåll sög tromba åt sej. En demon var han, Holger, hitkommen enkom för att vandalisera och ställ till det här i Avan. Alle de uppryckte blommera från rabattera i Centralparken. Omkullkastade cykler nere vid buss-station, minns han dom. Vägbanera blockerade av trädgrena och all tänkbar bråte – men vad tar det åt hunden!?

Soja hade satt igång med att gny och småyla under Holgers fötter, plötsligt kom hon på benen och smet ut i tamburen.

– Hon tål inte att nån blir upprörd, förklarade Holger. Var var vi? Virvelstormen tjugonionde september 2004. Loppmarknaden på Centraltorget. Just det. Jag satt ju själv därnere på en trebent pall och sålde mina dikter som jag hade kopierat från datorn och samlat häftesvis om tio blad per häfte och med en dikt på varje sida. Blåst hade det gjort hela morgonen, minns jag, men inte värre än att vi kunde rigga upp stånden på torget. Men vid niotiden var det som att vinden mojnade. Det vart knäpptyst i hela Avan…Sen hörde vi dånet. Du kommer väl ihåg, Majbritt, dånet som bara växte och växte. ”Titta där”, var det nån som skrek, ”där till vänster om kyrktornet” . Då såg vi molnet. Ett riktigt monstermoln, blåsvart och uppsvällt och med virvelsnabeln snokande sig fram mellan husen. Hela styggelsen var på väg in genom norra infarten, så det var bara att lämna allt åt sitt öde och rusa in i affärerna runt torget.

– Ja se den tromba var värre än översvämninga i mitten av 90-talet, instämde Majbritt. Betydligt värre.

– Sen efteråt, återtog Holger. När tromben dragit vidare tog vi oss ut på torget och såg förödelsen. Ja bevare mej! Loppmarknaden var en enda röra, allt hopvispat om vartannat, eller bortblåst. Mina häften var väck sånär som några stackars tillknycklade exemplar. Aldrig nånsin har mina verser haft en sån strykande åtgång, om man så säger. De låg kringströdda lite varstans, man hittade dem på hustaken eller uppflugna i träd. Minst ett tiotal häften blåste ut i älven.

– Ändå var det nästan värre för Sonja, syster min, insköt Majbritt. Sonja hade hängt ut tvätten till tork hemma på gårn när tromba dök opp. Hon hann inte mer än grabba tag i ungera och kast sej ner i källarn å regla dörra. Vad tror Holger hon får se när hon tittar ut genom källarfönstret? Jo allt som hon hängt ut gick till väders som en flock spöken: lakan, linnen, tröjera. Makens pyjamasbyxer såg hon dansa flere varv kring gårda, sen bar det av rakt upp som en raket, och borta var byxera. En del av tvätten återfanns, annat gick förlora.

Majbritt såg på köksklockan.

– Nej dehär dug int. Jag må hasta vidare, jag. ’Hasta la vista’, som spanjora säjer. Sköt väl om sej, Holger, vi ses i morrn. Å glöm inte ta på sej strumpera!

