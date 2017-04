Det finns tillfällen som delar in våra liv i termer av före och efter. För mig är en sådan dag när tv-serien Buffy the Vampire Slayer gjorde intåg i mitt liv.

Verkligen, en tv-serie?

Låt mig förklara.

Innan Herminone Granger, Katniss Everdeen och Daenerys Targaryen fanns Buffy Summers. Buffy var en blond, söt gymnasietjej som kaxigt förkunnade saker som; “I’m the thing monsters have nightmares about”. Det var något nytt, och precis vad jag som tonåring behövde. Hon satte ribban för starka kvinnliga karaktärer. Högt.

För er som inte sett serien, handlar den om en tjej vars öde är att rädda världen från demoner och ondska. Hon är den utvalda. Hon är dråparen. Låter det löjligt? Det är det inte. Buffy, som spelades av Sarah Michelle Gellar, har banat väg för många av de serier vi ser och älskar idag. Serien var en föregångare inom komedi-, skräck- och high schoolgenren. Det var den första moderna serien med vampyrer, en kvinnlig hjältinna och kvick humor.

Ytterligare ett exempel på att serien gått i bräschen är något som är självklart för oss idag. Det var under säsong sju, som Buffys bästis Willow Rosenberg använde sig av verbet “att googla”. Eller” to google” på engelska, och kort därefter blev det ett vedertaget begrepp.

Den 10 mars var det 20 år sedan den kultförklarade tv-serien Buffy The Vampire Slayer, med Sarah Michelle Gellar i huvudrollen, hade premiär i USA. I Sverige något senare som Buffy och vampyrerna. Detta var innan Netflix, och en tid då man tålmodigt fick vänta en hel vecka på nästa avsnitt. Sittande i soffan i föräldrahemmet, hade jag ingen aning om att jag lät mig uppslukas av en av de största föregångarna inom serier och film.

Buffy förändrade mitt liv. Det finns ett före och ett efter. Där och då fick jag en förebild, en tjej som var annorlunda, och så orädd och smart att hon klarade allt. Hon brottades med känslostormar som vilken tonårstjej som helst, samtidigt som hon räddade världen och slog in dörrar både bokstavligt och mentalt. Trots att många senare försökt imitera detta framgångsrecept, finns det ingen som hittills lyckats lika bra. Skaparen av serien, Joss Whedon, sitter ohotad på tronen.

Det har gått 20 år sedan vi möttes första gången. Buffy är fortfarande min första idol och fiktiva förebild. Vid några väl valda tillfällen varje år stoppar jag in en skiva i DVD-spelaren, sjunker ner i soffan och ser den första moderna hjältinnan förvandla vampyrer till aska.

