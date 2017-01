Januari är årets längsta, tristaste och i alla avseenden värsta månad för vinterhataren Gunvor. Dessutom har den klara drag av grav personlighetsstörning – den inleds med jubel och fanfarer, sprakande fyrverkerier och skummande, bubblande vin och fortsätter sedan i festens tecken några dagar till. Men sedan sker en metamorfos. Från att ha varit leende och inställsam, övergår den i gråaste, glåmigaste, tristaste vardag. Januari har fått sitt namn från den romerska guden Janus, en dubbelnatur med två ansikten, vilket har tolkats som att han inte är att lita på – precis som månaden januari.

Som grädde på moset brukar det också någon gång i slutet av månaden knäppa till och bli riktigt elakt svinkallt. För att inte tala om den där snön som också envisas med att hemsöka oss i början av året. Hittills har vi denna vinter varit barmhärtigt förskonade från denna världens mest onödiga och överreklamerade materia men den kommer, var så säker.

Så nu gäller det att mobilisera kraft och styrka för att inte bara ta sig igenom utan faktiskt överleva denna eländesmånad. Vi är – i vår tid och på denna plats på Jorden – materiellt gynnade och rustade att möta vädrets och vinterns makter, vilket vi får vara tacksamma för, men januari är ändå en svår månad för många, och till er som är av den meningen, har jag några överlevnadsråd:

Du måste möta ditt motstånd med aktivitet. Ut och rör på dig i dagsljuset! Det är det viktigaste av allt, trots att det känns olustigt eller kanske rentav omöjligt. Det är inte skönt. Det är inte vackert. Men det gör dig gott, för dagsljuset kan vara en väg att förebygga depression (det har med tallkottkörteln och melatonin och serotonin att göra, men det får bli en annan krönika).

Bra böcker och filmer kan man med fördel frossa i när man kommer in från den traumatiska upplevelse som en vinterpromenad utgör. Mjuka varma kläder, mjuka, varma filtar, god mat – gärna husmanskost och långkok – brasor och levande ljus, ett glas gott vin, en kopp värmande te är trevligt, mysigt och verksamt. Apelsiner har sin bästa säsong just nu, och glöm inte att köpa hem tulpaner!

Varma bad till vacker musik kandelaber bredvid badkaret med en badolja, som inte bara doftar gott utan också förhindrar uttorkning av huden. Något som skänker mig stor glädje är att ha kvar julgranen långt in i januari; kombinationen julgransbelysning och det försiktigt återvändande ljuset utomhus är något alldeles speciellt i synnerhet om granen – som i år och förra året – får massor av nya, ljusgröna skott!

Skulle det bli så att kvicksilvret kryper ner under minus tjugo, gäller endast katastrofplanen: gå inte ut mer än du måste. Förbanna. Förneka. Förträng. Det varar kanske en vecka eller två, det där allra värsta. Och när det är över, går vi mot vår!

