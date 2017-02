Hur gärna återgår inte mina tankar till 1960-talet!

Vårt svenska ’folkhem ’befann sig under installation och samhället påminde om en krabbtina: det sjöd och knäppte av verksamhet. Inte minst gick det lättare än idag att få ett jobb. Fast helt fritt från motigheter var det ändå inte, som framgår av följande anställningsintervju, memorerad av en branschtidning som jag råkade läsa häromdagen:

En friställd man grep sin kobratelefon och fingrade fram numret i platsannonsen.

– Göransson.

– God morgon direktör Göransson, jag heter Sven Bovinell och ringer med anledning av annonsen. Ni söker en innovatör till fabrikens avdelning för produktutveckling, inte sant?

– Ja..?

– Jag skulle be få anmäla mig som intresserad. Vad jag förstår handlar det om att initiera och driva projekt inom området sängutrustning, i första hand madrasser.

– Det är rätt uppfattat. Konjunkturerna är uppåtgående, och vi söker spetskompetens för utveckling av ett moderniserat varusortiment. Men berätta om er själv. Beskriv med egna ord vad som gör att ni tror er lämpad för just den här arbetsuppgiften. Vilka speciella meriter vill ni åberopa, etcetera.

– Till att börja med vill jag beteckna mig som en person med naturlig fallenhet för att ta det lugnt. Jag tror ärligt talat att det sammanhänger med en efterhängsen motvilja mot påfrestande arbetsuppgifter. Studier är inte riktigt min likör, om direktörn förstår hur jag tänker. Fysiskt arbete bekommer mig inte väl. Men jag ser inte dessa egenheter som något hinder för att pyssla med madrasser. Snarare tvärtom, ifall direktörn förstår hur jag resonerar. Så att när skulle det passa med ett personligt sammanträffande?

– Sakta i backarna, sa direktörn. Men låt mig ställa frågan så här: Kan ni redan nu ge mig en vink om hur man enligt er uppfattning skulle kunna föra utvecklingen framåt ifråga om bäddunderlag.

– Spontant skulle jag föreslå att vi utvecklar en ny typ av madrass där vatten får ersätta resårerna och stoppningen av tagel eller plast. En manöverpanel bör finnas så att användaren själv kan ställa in vattentemperaturen på en nivå som främjar insomnandet. Genom att samtidigt anpassa mängden vatten får vi en optimal tryckavlastning, och madrassen ansluter sig följsamt till individens kroppskonturer hur dessa än buktar. En vattenmadrass, kort sagt. Sådana finns för övrigt redan i USA.

– Vatten, säger ni! Blir inte det i våghalsigaste laget, ursäkta vitsen. Men låt mig ta upp en annan sak. Vår vakans innefattar faktiskt fler uppgifter än produktutveckling.

– Inte alltför besvärande, hoppas jag. Jag har en anmärkningsvärt låg stresströskel, påstår min husdoktor. Men om direktörn kunde precisera.

– En av era dagliga deluppgifter skulle bestå i att gå ut med min hund. Själv hinner jag inte på grund av allt arbete. Så vad vet ni om hundar?

– Allt som behövs. Jag har ofta frågat mig själv: Begriper en hund att den är just en hund? Tror den kanske att den är en människa den också? Eller uppfattar hunden det som att vi människor är en sorts pälslösa överjyckar på bara två stolpiga ben och utan svans? Där tror jag hunden inte är dummare än att den ger sig själv ett visst företräde. Det måste ju ändå vara så att fyra ben ger stabilare gång än två, särskilt på vintern, det tror jag direktörn håller med om. Särskilt om benen är åtminstone på ett ungefär lika långa och sitter något sånär där de ska, vilket de brukar göra.

– Stopp ett tag! Jag tror vi lämnar hundarna där, sa direktören. Vad skulle ni säga om en provanställning på vårt laboratorium för bäddunderlagstestning? Där blir er inte alltför betungande uppgift att provligga madrasser i omgångar om åtta timmar, alltså motsvarande tiden för normal nattsömn. Testen gäller sovkomfort, madrassens eftergivlighet för sovarens kroppstyngd etcetera. Vi mäter insomningstiden, perioder av mardrömmar, djupsömn och vakenhet. Med mera. Hallå?!

– Förlåt direktörn, jag satt bestämt och nickade till. Men ert förslag låter ganska intressant. När kan vi träffas?

– Aldrig, föreslår jag. Men tack för påringningen.

Inlagd av