Föräldrarna var bortbjudna, farfar satt kvällsvakt. De inledande göromålen var snart avklarade. Leksakerna hade ställts undan för natten. Koppen med vassleprotein utrört i varm mjölk var urdrucken, tänderna hade fått en energisk borstning. Och vid sängen satt farfar beredd att berätta något för Lilleman att sova på.

– Som du vet, sa farfar, har du en farbror som heter Kristian och bor i Småland.

– Varför heter det Småland?

Farfar såg aningen ställd ut, oförberedd på frågan som han var, men han fann sig.

– En gång i tiden bodde där ovanligt många småväxta människor med undantag för författaren Vilhelm Moberg som mätte över en och nittio. Det var ett smålustigt folkslag och är så än idag. I Småland gapskrattar man sällan utan man nöjer sig med ett småleende. Din farbror Kristian bor i ett småhusområde utanför tätorten Lillhärad. Där finns det en Småspararbank och ett par kortväxta småföretagare. På sin lediga tid spelar farbror Kristian miniatyrgolf. På torget i Lillhärad kan den som ser noga efter upptäcka en staty av en dvärguggla, som är Smålands landstingsdjur. Men apropå fåglar. Har jag berättat om när jag gjorde mig av med helskägget?

– Nej!

– Tänk dig en dag i början av januari. Ännu hade det knappt fallit någon snö det året, men det var bitande kallt. Jag hade just duschat och dragit på mig morgonrocken för att äta frukost. Genom köksfönstret får jag plötsligt se grannens katt komma rantande efter en av våra ekorrar. Farmor och jag såg dem alltid som ’våra’ eftersom de brukade hålla till i eken på vår tomt. Jag öppnade fönstret och skrek åt katten. Den hejdade sig mitt i språnget och satte sig att stirra på mig. Uttryckslöst. Sedan återupptog den jakten. Uppför eken rakade ekorren, efter kom den attans katten. Jag lutade mig ut och slog ihop händerna i ett par rejäla klatschar. Du kan tro det gjorde susen. Kattrackarn kom av sig mitt i attacken och smet in på sin egen tomt. Illmarig typ, den där katten!

Farfar avbröt sig för att putsa näsan med en pappersnäsduk.

– Var det allt? sa Lilleman med en antydan till besvikelse

– Inte riktigt, sa farfar. När jag skulle dra in huvudet och stänga fönstret upptäckte jag att jag satt fast.

Lilleman rätade sig upp i sängen.

– Satt farfar fast!

– I skägget. När jag lutade mig ut över fönsterblecket frös skägget fast eftersom det hade blivit vått i duschen. Hänger du med? Där stod jag tjudrad som ett slaktfår… Ja, skratta du! Men här var ’goda råd dyra’, som det brukade stå i pojkböckerna i min ungdom. Dessbättre kom en av våra grannfruar stultande förbi utanför staketet.

”Hej fru Ivarsson”, ropade jag. ”Kan du förbarma sig över en gammal man i knipa så mångdubblas hennes utsikter till en gynnsam handläggning på Yttersta Dagen. ”.

Fru Ivarsson stannade, höll sig hårt i rollatorn och sa.

”Jag tror nog inte jag riktigt förstår…”

”Nej, det har jag stor förståelse för”, sa jag. ”Kom bara fram till fönstret så ska jag lämna en uttömmande förklaring. Men gå först hem och hämta en sax är du snäll. Och en fickspegel”.

Den beskedliga människan skakade bekymrat på huvudet men gjorde till sist som jag bad henne. Jag berättade vad som hade hänt.

Fru Ivarsson tog ett steg tillbaka och sa.

”Måste du verkligen klippa..? Det stiliga skägget! Det sitter där som på en gammelrysk patriark, brukar jag säga till mej själv. Om jag går hem och värmer lite vatten så lossnar det nog”.

”Välment men alltför riskabelt”, sa jag. ”Innan vattnet hunnit koka upp har jag dragit på mig lunginflammation. Och för resten har jag ofta tänkt kapa hela rasket. Må så vara att ett helskägg kan ha sina fördelar. Det skuggar på sommaren och det värmer om vintern. Men på det hela taget är det mest till besvär. Ge mig saxen! Och håll gärna upp spegeln så att jag inte klipper av mig näsan…”

Så klippte jag väck hela buskaget och blev ansiktsnudist. Tuss efter tuss föll i rabatten, och där fick de ligga till våren. Då kom småfåglarna för att ta vara på stråna till sin bobyggnad. Så du är nog en av de få här i landet som har en farfar som haft kvittrande fågelungar i skägget…Nu säger vi god natt.

– God natt, farfar. Och jag är glad för att du lät skägget växa ut igen så har jag någonting att dra i ifall du somnar medan du berättar.

Tolver

